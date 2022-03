Redrado: "Del plan vamos viendo al plan postergar"

El ex presidente del Banco Central Martín Redrado se refirió a los distintos aspectos problemáticos de la economía argentina y evaluó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En diálogo con Cristina sin vueltas por Radio Rivadavia, Redrado expresó que con el entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "se postergan los problemas centrales de la economía argentina".

Asimismo explicó: "El programa con el Fondo no resuelve la inflación que deteriora cada vez más el bolsillo de cada uno de nosotros ni tampoco resuelve el estancamiento económico". "Desde el año 2007 el ingreso por habitante está estancado en nuestro país, y esto marca los problemas centrales de nuestra economía: más inflación, estancamiento económico, falta de incentivos al crecimiento y más pobreza", aseveró.

El economista consideró que Argentina es "un país sin rumbo, que no tiene un plan en materia económica y que va improvisando a la luz de cómo se van sucediendo los hechos día a día".

Bajo esa mirada calificó la nueva propuesta del kirchnerismo para crear un fondo nacional para la cancelación de la deuda, como "una improvisación más", señaló que "Argentina necesita un enfoque integral" y dijo: "No se puede estar con parches para problemas tan graves como los que tiene nuestra economía".