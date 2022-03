El municipio inicia plan de trabajo para el Parque Regional de Rafaela

“Rafaela está incorporada en los proyectos de Parques Argentinos que las ciudades más importantes del país van a tener”, había comentado el gobernador Omar Perotti en el mes de octubre. "Esto seguramente será otro espacio maravilloso para sumar, para la recreación, para el cuidado del medio ambiente, para disfrutar aún más esta hermosa y querida ciudad", aseguró en la oportunidad, y señaló que esta iniciativa surge del trabajo conjunto realizado con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación.

En ese contexto, durante la jornada de este martes, el equipo técnico a cargo del Parque Regional de Rafaela se reunió para comenzar a esbozar el proyecto ejecutivo de este proyecto. Con estos primeros bocetos se iniciarán las solicitudes de financiamiento a nivel nacional y provincial.

El Parque Regional con desarrollo ecosistémico se concretará en el suroeste de la ciudad. Se trata de las 66 hectáreas detrás del campus de la UNRaf. El proyecto se genera en función de las características del sector, ya que son lagunas de retardo, y tendrá una instancia de participación ciudadana para el correcto uso del espacio.

Esta iniciativa dota de un espacio verde público a la ciudad, y también a la región, por sus dimensiones y su vocación ambiental, recreativa y social integradora en usos.

Este tipo de proyectos aportan a la biodiversidad, a propiciar la relación entre el hombre y su entorno, a promover la educación y la recreación ya que permiten desarrollar actividades de educación ambiental o visitas, y también impulsan la investigación y el desarrollo de estudios científicos.

Estuvieron presentes en la reunión, Alejandro Jurado, asesor del IDSR; María Paz Caruso y Anabel Albretch de la Secretaría de Ambiente y Movilidad; Bárbara Chivallero y Germán Seravalle de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y Diego Martino, Cecilia Seffino, Mariana Nizzo y Gonzalo Eberhardt de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.



SOBRE EL PROYECTO

La idea rectora es mostrar, entender, educar y hacer expresiva la relación del agua como elemento natural dinámico, en esta área donde una serie de lagunas y canales retardan la llegada del agua a la ciudad.

El sitio, transformado en una zona verde parquizada, con diversidad de plantas y árboles, mobiliario urbano y didáctico, baños, contará también con sectores para hacer deportes, aprovechando toda esa zona natural de especial interés.

Recordemos que las áreas naturales protegidas, aportan estabilidad a los suelos, ayudando a mitigar los efectos de los desastres naturales y reduciendo las inundaciones. En este sentido, durante el encuentro, se conversó de la sustentabilidad del proyecto, a través de áreas de pradera y pastizales naturales, menos demandantes en mantenimiento y de mayor riqueza en flora y fauna que el césped.

El Estudio Thays es responsable del proyecto (www.estudiothays.com.ar). Participaron de la reunión el ingeniero agrónomo Carlos Thays, junto con las licenciadas en Planificación y Diseño del Paisaje, Paula De Piero y Sharon Kenny Christin.

Por su parte, Thays señaló: “Vinimos a hacer un proyecto que primero es una idea de parque metropolitano público de más de 60 hectáreas. A mí, lo que más me gusta de estos proyectos es la capacidad de una sociedad de pensar a futuro, de pensar en el tiempo de los árboles y de poder entre todos, no solamente construir una idea, sino llevarla adelante y hacerla crecer hasta que se constituye en un parque. Sabemos que los árboles y los parques maduran con el tiempo. Ese desafío es lo que más me gusta”. Además señaló que “Rafaela es una ciudad muy sana en su manera de funcionar, que tiene mucha interacción entre la gente y los que toman decisiones, y que tiene vocación de estar bien, de ser mejor y de superarse”.