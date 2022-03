Por ahora no hay faltante en la ciudad, pero advierten posible desabastecimiento

Desde hace algunos días, Argentina empezó a sufrir desabastecimiento de gasoil por el desfase entre el precio de venta y el de importación, lo que ha llevado a las petroleras a racionar las entregas a las estaciones de servicio, que aplican cupos de venta, una situación que pone en riesgo el transporte automotor de carga, de pasajeros, servicios urbanos y también la cosecha de granos gruesos, entre otras complicaciones, según advirtieron fuentes de distintos sectores y de cámaras empresariales de estaciones de servicio.

Y tal como ocurre en el resto del país, en la provincia de Santa Fe ha comenzado a escasear el gasoil. Según indicó Mariano Boz, representante de la Federación Argentina de Expendedores de Nafta del Interior (FAENI) a El Litoral, esto se debe a que “por la guerra entre Rusia y Ucrania, el barril de crudo se disparó, llegó a los 140 dólares, y si bien bajó cerca de 26 dólares todavía está muy encima de los cien dólares y que el principal insumo del combustible esté por las nubes, más las pequeñas devaluaciones que se van dando todos los días en Argentina, hacen que las petroleras cierren el grifo, levanten el canal mayorista que nutre directamente al campo y el transporte de carga, entonces las estaciones blancas también se nutren de ese canal mayorista, que tiene precios por las nubes, el campo y el transporte se vuelcan a las estaciones de ruta, que no pueden abastecer al mercado con los cupos que tienen impuestos”.

Asimismo, Boz reconoció que el escenario “es complicado”: “Estamos todos con cupos, pero como la demanda tampoco es altísima en lo que refiere a nafta no estamos llegando a esos cupos; sin embargo, las estaciones del interior provincial llegan al cupo entre el 20 y el 22 de cada mes y durante los últimos días del mes aparecen estos faltantes que preocupan muchísimo porque se está empezando a levantar la cosecha”, lamentó. Además, informó que ya hay estaciones que tienen quiebre de stock, y recordó que -por la pandemia- el sector viene “de años malísimos”. “Ahora -insistió- que venga un cliente y tener que decirle “no te puedo vender” o “solo te puedo vender 200 litros” es lo peor que puede pasar y las estaciones blancas están en una situación muchísimo peor porque o tienen faltantes o tienen precios que están por las nubes”.



¿Y EN RAFAELA?

Mientras tanto, en nuestra ciudad, por ahora la situación continúa de manera normal y no existe escasez del producto, aunque se aguardan novedades en los próximos días. De todos modos, desde las estaciones de servicio locales, y ante las consultas de este Diario, se mostraron un tanto calmos y tranquilos con respecto a esta problemática, pero advirtieron que para las próximas semanas podría darse un faltante de este combustible tan preciado en Rafaela.

Sobre este tema, Oscar "Cachi" Canela, máximo representante de la firma Axión de nuestro medio, reconoció que "por el momento, estamos justificados y tenemos hasta 'tanto' para retirar. Pero sí el panorama está feo y lo que está sucediendo es real, como que quisieran aumentar y no los deben dejar. Seguramente, va a haber algo de desabastecimiento seguro. De hecho, este martes tuvimos la visita de un inspector en el negocio y advirtió que va a haber faltante del producto, sobre todo lo que es el diesel y la nafta extra. Los productos de primera línea, como las quantium, como hay menos venta no se va a resentir. La semana que viene tenemos una reunión en Buenos Aires sobre este tema, donde se lo analizará y se verá lo que suceda. Por lo pronto estamos vendiendo de manera normal".

Por su parte, Raúl Kuschnir, propietario de la empresa Puma situada en nuestra ciudad, realizó un panorama mucho más profundo, al manifestar que "desde hace 3 o 4 meses hay cupos para todas las estaciones de servicio, tanto sea en naftas como en gasoil en todo el país. Las petroleras antes aducían que era por el precio del combustible, pero con estos dos últimos aumentos que hizo YPF, acompañado por las petroleras, teóricamente el precio se moderaba y se quedaba ahí. Pero con la guerra entre Rusia y Ucrania, donde todos le echan la culpa a ese conflicto entre ambos países, el petróleo se disparó y por lo tanto las petroleras dicen que están un 25% abajo en el valor del precio". Posteriormente, el entrevistado acotó que "como la gran mayoría del gasoil, más que la nafta, se importa, debería ser un 25% más caro. En este momento del país, es jodidísimo, porque el gobierno está tratando de imponer y reducir la inflación, y si el combustible aumentaría a ese precio, se dispararía la inflación como loco. Hay cupos en todas las estaciones de servicio, pero a nuestros oídos llegó de que las estaciones de servicio YPF de la ruta dan 50 litros. Tengo conocimiento de muchos compañeros estacioneros que durante 2 o 3 días se quedaron sin combustible antes de los fines de semana". Y por último, "Pichi" Kuschnir acotó que "Gracias a Dios, Puma nos está abasteciendo bien y nosotros, momentáneamente, pudimos cumplir con todos los compromisos sin extralimitarnos. Vemos que viene un caudal de gente superior o mayor que el que teníamos antes porque no pueden cargar en otras estaciones de servicio, pero privilegiamos a nuestros clientes, pero le damos algo a los otros".



MIRADA MUNICIPAL

Es un hecho que la falta de gasoil ya empieza a afectar negativamente en las cadenas productivas y de servicios del país. Y también podría poner en duda la prestación de algunos servicios municipales en la ciudad, como ser el del transporte público de pasajeros o la recolección de residuos, entre otros múltiples servicios que ofrece el municipio local a la ciudadanía. Sobre cómo están viendo o analizando desde la Municipalidad de Rafaela esta preocupación, Franco Sanmartino, el Subsecretario de Servicios Públicos y Transporte le respondió brevemente a este medio que "por ahora no tenemos problema con la provisión de combustible. Nosotros tenemos descargar todos las semanas y hasta ahora no hay novedades de que esté faltando el gasoil. Igualmente, en las próximas horas vamos a analizar más detenidamente este tema con los proveedores".



RECLAMO DE CECHA

Por último, en las últimas horas, directivos de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) reclamaron al gobierno que conceda mayores incentivos a las refinerías para la producción de gasoil o facilidades para importar, ante el faltante de combustible que se registra en el mercado local. "Vamos a tener una reunión con la Secretaría de Energía para ver qué alternativas le puede dar incluso a las empresas petroleras para que produzcan más o tengan la facilidad para importar. Alguna salida hay que buscar", afirmó el gerente de CECHA, Guillermo Lego, en declaraciones al programa Sin Relato por radio 990. El empresario aclaró que "desde fines de febrero ya empezó a notarse cada vez más faltante de gasoil porque los productos están teniendo problemas, entiendo que hay empresas que deben importar parte de los productos para abastecer y no lo están haciendo por el alto costo que representa". Consideró que en el país "no tenemos la provisión completa de nuestra refinerías para abastecer a todo el mercado, especialmente a todo el agro" y estimó que el precio del gasoil debería "estar 40% mas del valor que está ahora" si se tomara como parámetro el precio que importarlo. Además, explicó que el canal minorista el precio de los combustibles estuvo congelado por nueve meses pero que "hay un canal que es el mayorista que el precio no está congelado". "De ahí viene el problema, los clientes del agro vienen a cargar dos mil litros se encuentran que el producto no lo tienen y tienen que ir al mayorista que se lo va a vender más caro", señaló el gerente de CECHA. "Es una bola de nieve, se está complicando un poco más lamentablemente. Tendremos un invierno complicado , la cosa no está bien", advirtió el empresario al señalar que para poder importar el gasoil se necesita que el campo venda la cosecha y para ello se requiere del combustible que hoy escasea en el país".