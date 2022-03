La increible consulta que realizó Hamilton

El comienzo de Lewis Hamilton en la temporada 2022 no fue el que el séptuple campeón hubiera deseado. Si bien en su primera carrera, en Bahréin, alcanzó el tercer escalón del podio, mucho tuvieron que ver los insólitos abandonos, a pocas vueltas del final, de los dos Red Bull. Su última carrera, el domingo en Arabia Saudita, fue definitivamente para el olvido.

Acostumbrado a codearse con las victorias y a no a tener rendimientos como el del fin de semana, el británico hizo una pregunta insólita a su equipo al terminar la competencia, que fue respondida por su ingeniero de pista.

El Gran Premio de Hamilton tuvo de todo. Arrancó en el décimo quinto lugar y luego remontó con neumáticos duros, incluso llegando a la sexta posición. Pero en el momento en el que hubo bandera amarilla y la carrera fue interrumpida, no estuvo ágil y volvió a retrasarse para finalizar en la décima ubicación.

Una vez que recibió la bandera a cuadros, llegó el momento en el que el piloto de Mercedes le preguntó por radio a Peter Bonnington, su ingeniero de pista: "¿Dan puntos por la décima posición?". La respuesta inmediata fue: "Sí, nos llevamos un punto". Previo a la insólita consulta de Hamilton, las palabras de su ingeniero tuvieron que ver con lo que fue la carrera: "Está bien, Lewis, es P10. Lo siento por ello".