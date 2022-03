De tanto en tanto repican los ecos de aquella icónica frase concebida en tiempos difíciles y extraordinariamente revueltos del país y que se ha echado raíces en la memoria colectiva de los argentinos: que se vayan todos. El panorama que ofrece la Argentina 2022 no es inspirador sino todo lo contrario, hay pequeños -o no tan pequeños- fuegos por todas partes como dice el título de una serie norteamericana de los últimos años que hace referencia a una familia que se incendia y se desmorona. Hay problemas en la economía, en marco institucional, en la política y en el ámbito social con una pobreza que no encuentra techo. Más allá que la coyuntura entregue de vez en cuando brotes verdes respecto a la recuperación del empleo o de la actividad económica, lo cierto es que el país necesita tumbar varias paredes y construirse de nuevo como tal. Hay generaciones de argentinos que ya tienen 50 años, 40 años, 30 años y 25 que advierten que la historia no cambia más en la Argentina. Esta sensación explica porque miles de personas consideran que la única salida que tiene el país está en Ezeiza en referencia al lugar en el que se encuentra el aeropuerto internacional donde se embarcan para hacer su futuro en otra geografía.El pulso de la opinión pública que se mide a través de encuestas revela el desencanto de la ciudadanía hacia la clase (o casta) política. La Universidad de San Andrés realizó, entre el 15 y el 23 de marzo, una encuesta a nivel nacional que revela el 81% de los consultados desaprueba la gestión del presidente Alberto Fernández contra apenas el 13% que la apoyan. El estudio, publicado por Infobae, sostiene que la falta de un plan concreto y amplio para combatir la inflación, más allá de las medidas anunciadas a corto plazo; los hechos de corrupción, como el recordado vacunatorio VIP y la fiesta en Olivos en plena pandemia; y la creciente inseguridad con sucesos cada vez más violentos, son los principales problemas de gestión y por los cuales la sociedad reclama una pronta solución.El informe avanza sobre el pensamiento de las distintas franjas etarias respecto al Gobierno nacional. En lo que respecta a las llamadas generaciones Z (16 a 22 años), Millennials (23 a 38), X (39 a 54), Baby Boomers (55 a 73) y Silenciosas (74+), todas tienen una insatisfacción superior al 70% y en ningún nivel socioeconómico la satisfacción supera al 20%.En este escenario de escepticismo, la inflación es el problema más grave de la Argentina para uno de cada dos encuestados. Este flagelo de los precios encabeza el listado de las preocupaciones desde diciembre de 2020, más allá que recién ahora el Gobierno le declaró la "guerra". Además, al igual que en las mediciones de agosto, octubre y diciembre de 2021, le siguen la corrupción (39%), la delincuencia, robos e inseguridad (38%). En menor proporción, en cuarto lugar están los políticos (28%), mientras que en quinto lugar aparece la pobreza (24%).Así, el 78% de los encuestados opina que la situación nacional está peor en comparación con la situación que hace un año, mientras que un 4% considera que está mejor. Y al considerar las expectativas respecto a la situación dentro de un año, el 62% cree que la situación del país empeorará. Apenas el 9% tiene una mirada optimista.En términos generales, los resultados coinciden con las conclusiones de un relevamiento de Management & Fit que publicó Clarín el último domingo, en el que el 42,6% de los encuestados cree que la inflación es el principal problema del país. Mientras que el 65,9% piensa que la situación económica del país está entre “peor” y “mucho peor” que un año atrás. La mayoría no tiene fe de que haya una mejoría pues el 63,1% estima que en los próximos meses la economía continuará en baja.