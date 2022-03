ATILRA criticó los planteos de APYMEL

La Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lecheras (APYMEL) dirigió una nota hace algunas semanas al Secretario General de ATILRA, Héctor Ponce, donde ha solicitado formalmente ante el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación, la apertura de una negociación colectiva revisora de la CCT 2/88, de aplicación para el sector pyme.

Desde ATILRA expresaron en un comunicado: “Sabemos que la mirada de los directivos de APYMEL no se orienta al bienestar de las y los trabajadores, prescindiendo del concepto humanista del trabajo y condicionando su razón de ser a un simple interés subalterno y malicioso. Desde que se celebraron convenciones colectivas de trabajo entre ATILRA y las cámaras empresarias, siempre se llevaron a cabo con madurez, armonía y en beneficio de ambos sectores y de la actividad en general”.

“En la última negociación con las cámaras, APYMEL rechazó actualizar los aportes destinados a la salud de sus trabajadoras y trabajadores mostrando un profundo desprecio por ellas y ellos y sus familias. Es muy fácil sacar la cuenta, cualquier prepaga, por la misma calidad de servicios que brindamos desde OSPIL está cobrando a un grupo familiar primario una cifra que oscila en los 55 mil pesos mensuales (como entonces suponer que con los aportes ordinarios podamos brindarles a sus trabajadoras y trabajadores un servicio sanitario decente. Ergo, no les importa la salud de los mismos).

Para ATILRA, está claro el objetivo específico de APyMEL: Lograr para su sector un convenio colectivo más barato suprimiendo derechos del trabajador y pretendiendo que, realizando las mismas tareas, algunos trabajadores ganen menos que otros porque trabajan en empresas más chicas. El argumento que utilizan es jurídicamente improcedente y comercialmente inaceptable, afirman desde el gremio de trabajadores lácteos.

Al ser consultado por este tema, Domingo Possetto, máximo dirigente de ATILRA Rafaela, manifestó: “La verdad es que no estamos sorprendidos. Sabemos que APYMEL siempre ha propiciado realizar un convenio aparte del convenio 2/88 que es nuestro convenio madre que nos rige desde el año 88 y que prácticamente no ha sufrido ninguna clase de modificaciones, y ha permitido que las empresas crezcan de la mejor manera posible”. “Las empresas que tenemos en nuestra jurisdicción, están todas en pleno funcionamiento. Históricamente hemos tenido algunos problemas con algunas empresas pequeñas, que se cerraron porque adolecían de una administración correcta. Repito, esto no nos sorprende. APYMEL hizo esta presentación en el Ministerio de Trabajo para modificar el convenio colectivo; obviamente que lo que pretenden hacer es empujarlo hacia la baja, de esto no cabe ninguna duda”, resaltó Possetto con énfasis. Y agregó: “Lo que pretenden es una poda total de los derechos de los trabajadores”.

El dirigente subrayó: “Son tiempos difíciles y este es un llamado de atención para todos los compañeros y compañeras de fábricas. Creo que esto va a abrir una puerta a otras expresiones laborales, ya que es un avance directo, donde pareciera que la inflación y los problemas del país lo generamos los que trabajamos, cuando en realidad estamos creando riquezas para nuestro país”.



“SOMOS UN SINDICATO

DE DIÁLOGO”

Domingo Possetto, al ser consultado por la posibilidad de acercar posiciones con APYMEL a partir del diálogo, expresó que “nosotros estamos muy decididos a defender esta situación, pero por otra parte estamos siempre dispuestos a conversar. Nosotros somos un sindicato de diálogo. Estamos hablando permanentemente con las empresas y nadie ha planteado este tema, que si plantea la cámara que los nuclea”, finalizó.