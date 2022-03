Claudio Rígoli habló de su salida de C5N

En medio de los rumores sobre su futuro laboral, Claudio Rígoli confirmó su salida de C5N y en una entrevista con Los Andino en casa, el programa que conducen Guillermo Andino y Carolina Prat en KZO, ahondó en los motivos que impulsaron su decisión. "Me fui, me fui, me fui... Etapa cumplida. Y....cuando no estás cómodo en un lugar y no respetan tu trabajo es un síntoma de que te tenés que ir", declaró "El Conde".

Y agregó, con contundencia, en referencia a los 15 años que formó parte de la señal de noticias: "Podés aceptar cualquier cosa, menos el destrato o la falta de respeto a un tipo que puso al aire C5N. Daniel Hadad me dio esa oportunidad y yo hice la transmisión inicial del canal, la puesta al aire". Asimismo, aseguró que cumplió una etapa en el canal e insistió en que las autoridades estuvieron en falta para con él.

"Yo entiendo eh que venga un dueño y te diga 'mirá... gracias por los servicios prestados, pero vamos a ir por otro lado' ¡Decimelo de frente y me voy tranquilo! Dejé pasar un tiempo, no hubo un cambio de postura y me fui. Llegué a un acuerdo de caballero. Les hice precio y me fui", reconoció y destacó el apoyo de sus compañeros de todos estos años.

Semanas atrás Roberto Funes Ugarte dio el portazo y no ocultó su malestar. "No tenía ganas de estar ahí. Sentí que ya cumplí mi ciclo, ya estaba, Yo sentía que ya no pertenecía al lugar. Ya me sentía sapo de otro pozo y no me valoraban el trabajo", declaró en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia, y aseguró que sintió "pena" por dejar sus compañeros, pero que necesita un cambio de aire como el que recibió al pasar a A24."Feliz de haber dado este paso y vivir el presente. De concentrar la cabeza y el espíritu en algo conjunto: el bienestar. Cuando la vida va en sincronía con tu trabajo es porque estás haciendo lo que te gusta y en el lugar correcto", remarcó en sus redes sociales.

Al igual que "Robertito", quien también presentó su renuncia al canal que creó Daniel Hadad para sumarse a las filas de Grupo América fue el doctor Guillermo Capuya. Hace unos días debutó en América Noticias Mediodía, junto a Guillermo Andino y Belén Ludueña y desde el 3 de abril tendrá su propio ciclo llamado Dr. C, los domingos a las 12. No hay dudas que C5N atraviesa tiempos de cambios.