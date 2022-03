Santa Fe Más: capacitación y formación laboral para jóvenes

JOSEFINA. - En el marco del Programa Santa Fe Más que lleva adelante el Gobierno Provincial de Santa Fe donde, con la articulación del senador provincial Alcides Calvo, la comuna local y José Giuliano, director de la Escuela Secundaria N°526 “Paulo Freire” de la localidad de Josefina se busca fomentar la inserción y la capacitación en el mercado laboral formal de las y los jóvenes que en la actualidad no cuentan con empleo.

De la propuesta formativa, que se desarrolla en barrio Acapulco y Veracruz de la esta localidad, participan 12 jóvenes de Josefina sin empleo formal quienes asisten semanalmente a este curso con orientación a tareas de electricidad y electrónica en general, con el objeto de que las chicas y chicos que asisten puedan en un futuro desarrollar su trabajo con esta capacitación.

Al respecto, el senador Alcides Calvo, quien acompaña esta iniciativa en el departamento Castellanos, destacó que “con el gobernador Omar Perotti compartimos la mirada de que el empleo es un ordenador del proyecto de vida de cada persona y de la vida en sociedad, es por ello que es una verdadera apuesta a la inserción laboral de jóvenes entre 16 y 30 años, principalmente aquellos que por su situación socioeconómica no han tenido la posibilidad de tener un trabajo o finalizar sus estudios”.

A su vez, la presidente comunal, Jorgelina Sicardi, manifestó “el agradecimiento de nuestra localidad al gobernador Perotti y al senador Calvo quiénes detectaron esta problemática, podemos empezar a dar una solución que contemple los intereses y necesidades de los jóvenes”.

Por otro lado, comenzó el segundo ciclo del “Taller de Costura” del cual el año pasado se orientó a la capacitación y formación de las y los jóvenes, y este año comenzarán con tareas de producción y confección textil.

“Santa Fe Más” es un programa presentado por el gobernador Omar Perotti, orientado a jóvenes de entre 16 y 30 años que se encuentran fuera del mercado laboral formal donde los mismos pueden participar de un taller de capacitación en algún área de trabajo. Cabe destacar que durante el proceso formativo los jóvenes reciben una beca económica como estímulo y apoyo para su formación teniendo en cuenta que el programa prevé una estrategia de egreso con la posibilidad de que los jóvenes si abandonaron sus estudios puedan retomarlos, o en caso de que no consigan un trabajo, puedan desarrollarse independientemente generando un ámbito para la constitución a través de cooperativos u otros espacios para la realización de sus trabajos.