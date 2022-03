Ben Hur en el Regional de inferiores

El próximo miércoles 6 de abril comenzará el certamen regional de inferiores. Ben Hur enfrentará como local a Sportivo Belgrano de San Francisco. Participarán los equipos Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

En esta nueva edición, el torneo estará dividido en tres grupos. La BH integrará la Zona Nº 3 junto a, 9 de Julio de Morteros, Atlético San Jorge, Peñarol de Córdoba, Sportivo Belgrano de San Francisco y Unión de Sunchales.

El Lobo se estrenará como local recibiendo al elenco de San Francisco. En la segunda jornada, jugará nuevamente en nuestra ciudad enfrentando al equipo de Morteros.

El fixture: Fecha Nº 1 (06/04): Ben Hur vs Sportivo Belgrano. Fecha Nº 2 (20/04): Ben Hur vs 9 de Julio de Morteros. Fecha Nº 3 (04/05: Peñarol de Córdoba vs Ben Hur. Fecha Nº 4 (18/05): Ben Hur vs Atlético San Jorge. Fecha Nº 5 (01/06): Unión de Sunchales vs Ben Hur. Fecha Nº 6 (15/06): Sportivo Belgrano de San Francisco vs Ben Hur. Fecha Nº 7 (29/06): 9 de Julio de Morteros vs Ben Hur. Fecha Nº 8 (03/08): Ben Hur vs Peñarol de Córdoba. Fecha Nº 9 (17/08): Atlético San Jorge vs Ben Hur. Fecha Nº 10 (31/08): Ben Hur vs Unión de Sunchales.

Tras la finalización de la fase de grupos, este será el cronograma de partidos en las siguientes etapas de la competencia: Octavos de Final – 07/09. Cuartos de Final – 28/09. Semifinales – 19/10. Finales – 02/11.