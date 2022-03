"La gente quiere lo mismo que yo, que queden los 3 puntos en casa"

Atlético no pudo mantener la sumatoria ideal que traía de los dos partidos anteriores en el Nuevo Monumental, aún jugando mejor que, por ejemplo, ante Temperley. Su DT volvió a hacer hincapié, tras la paridad ante Dep. Madryn, en una evolución del funcionamiento de su equipo como lo había manifestado ante Morón.

Rubén Darío Forestello rescató lo mostrado en el segundo tiempo ante la formación patagónica, deseando a la vez que se traslade al encuentro del viernes en Río Cuarto.

"El segundo tiempo fue bueno, se tuvieron las situaciones, se arriesgó, pero no ha entrado, es la realidad", lamentó en esa frase inicial.

Inmediatamente, el DT valoró que "lo bueno es que los jugadores intentaron, se esforzaron hasta el ultimo minuto, generamos tres jugadas claritas, dos de Claudio (Bieler), una que se fue por arriba, otra una media vuelta; y otra de Lencina que de manera repentina sacó el arquero, y a partir de ahí ya no pudimos forzar el partido".

Consultado sobre la despedida de la gente en el Monumental, con varios silbidos, Forestello lo asumió en el sentido que "la gente tiene las mismas expectativas que tengo yo, que queden los tres puntos en casa, lo único que lo va a modificar es cuanto a las formas va a ser un buen resultado en Río Cuarto. Podemos generar una idea diferente si mantenemos lo que se vio potenciado en el segundo tiempo, y se sigue haciendo de visitante".

En este sentido, acotó que "las palabras no alcanzan... tenemos que hacerlo dentro del campo de juego, tenemos que lograr una victoria que va a ser difícil pero no imposible, pero el equipo está cada vez mejor y en algún momento lo va a lograr, espero que sea el día viernes. Porque están haciendo un esfuerzo importante los chicos, coincidiendo en un montón de cosas que tienen que ver con lo humano: encontrarse entre ellos, sentirse cada vez más tranquilos y seguros en el lugar donde están, con la tranquilidad que genera por supuesto la dirigencia en general. Así que esperemos tener un buen partido el viernes".