Intento salir del sufrimiento o sufro por elección

Cuántas veces te dijiste: “esto no es para mí”. ¿Porque creíste que “no servías para eso”? ¡“Quien te puso el miedo por delante”, ¡“el no por título” !, “el nunca por destino”, “el tal vez si fuera” por futuro y el “si hubiera por pasado”.

La realidad concreta es la búsqueda incesante e interminable del: SI puedo, en el presente inmediato a cualquier actividad que desees imaginar, a cualquier estudio que necesites explorar, a todo por nada, a ¡dale! Que se puede, y nada te detiene, es compromiso con uno mismo y, mejor si también lo es por un grupo, y solo poner como freno el no permitirse probar y saber que se pudo y se puede, y siempre es posible y la elección no tiene limites ni normas en el intento porque toda elección es individual y muy personal hasta el sufrimiento mismo, ese que por elección no te lo permitías, siempre y cuando lo utilices para el entrenamiento, la competencia, la gimnasia, el deporte, ahí sufrí, llora, aguanta, párate y seguí, y respira porque no hay sufrimiento lindo, solo si es practicando o compitiendo, porque sinceramente…, estás vivo. Es como respirar profundo cuando lo necesitas, es dolor en la expresión de no haberlo logrado, es sufrir por no haber ganado, pero saber que lo dejaste todo, porque de lo contrario no sufrís, no sentís remordimiento, no quisiste exigirte y tu conciencia todo lo sabe. Es dolor por dentro cuando no obtienes tu más preciado objetivo, y…, es dolor localizado cuando te matas por superarte en cada entrenamiento.

Para cualquier deportista, esto se llama vivir. Para cualquier practicante esto es un horizonte. Soportar, intentar, probar y ver si esa barrera de dolor o sufrimiento es para unos pocos o también de uno mismo.

Quien puede decirte que no podés, y si alguien lo dice, porque no demuestras que si podés.

No es una actitud, es una elección. Y si lo intentas vas a dejar de admirarlo porque la elección ya es tuya.