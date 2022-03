MotoGP regresa con las ausencias de Valentino Rossi y Marc Márquez

Por VÍCTOR HUGO FUX



Al retiro del italiano Valentino Rossi, confirmado luego del Gran Premio de la Comunitat Valenciana en el cierre de la temporada pasada, en las últimas horas se confirmó la ausencia del español Marc Márquez en el Gran Premio Michelin de la República Argentina.

Los dos triunfaron en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo en la categoría "reina", en cuatro de las seis ediciones que se disputaron hasta el momento en el trazado de la provincia de Santiago del Estero.

Márquez (Honda) lo hizo en tres oportunidades, con la particularidad que festejó en la primera y en la última visita, en 2014 y 2019, además de imponerse en la carrera realizada en 2016.

Rossi (Yamaha) ganó una vez, en 2015, mientras que las carreras restantes, desde que nuestro país recuperó su plaza mundialista, fueron para el español Maverick Viñales (Yamaha) en 2017 y el británico Cal Crutchlow (Honda) en 2018.

De todo lo apuntado se desprende que hubo cuatro vencedores diferentes y sólo dos marcas que inscribieron sus nombres en el cuadro de honor.

Las ausencias de Rossi y Márquez no sorprendieron, a pesar de responder a diferentes circunstancias. El piloto de Tavullia anunció su retiro con algunos meses de anticipación, en tanto que el oriundo de Cervera no fue autorizado a competir luego del aparatoso accidente que le había impedido tomar la partida en el reciente Gran Premio de Indonesia.

Es importante recordar que los dos son idolatrados por los fanáticos argentinos, tanto que dos de las tribunas del autódromo santiagueño llevan sus nombres.

Ambos sectores volverán a recibir a una masiva concurrencia el fin de semana y sin duda podrán verse indumentarias y banderas identificadas con Valentino y Marc, aunque ninguno esté compitiendo en esta tercera fecha de 2022.

Sin embargo, los protagonistas de los dos Grandes Premios de esta temporada, garantizan un espectáculo tan apasionante como siempre.

Es que marcará una fuerte presencia la nueva camada de MotoGP, que se ha sumado, con identidad propia, a los más experimentados, en una parrilla de indiscutible jerarquía.

Así se puso de manifiesto con las victorias de Enea Bastianini (Ducati) en Qatar y Miguel Oliveira (KTM) en Indonesia, quienes arrancaron con paso firme un año en el que apuntan a ser dos de los principales exponentes de este fin de semana y del resto de un campeonato que tiene a varios postulantes.

El vigente campeón Fabio Quartararo (Yamaha), luego de un comienzo poco alentador, se recuperó en la segunda fecha y se perfila como favorito. Pero, obviamente, habrá que tener en cuenta a otros candidatos.

Con buenas chances en Termas, estarán los hombres de Ducati, con los oficiales Francesco Bagnaia y Jack Miller intentando recuperar la performance que los llevó a ser animadores poco tiempo atrás, a los que se sumarán con lógicas expectativas Johann Zarco y Jorge Martín, del Pramac Racing.

También buscarán un resultado satisfactorio Joan Mir y Alex Rins, por el lado de Suzuki.

No pueden quedar exceptuados de esta nómina los ganadores Enea Bastianini y Miguel Oliveira; tampoco Brad Binder (KTM), Pol Espargaró (Honda), Aleix Espargaró (Aprilia), Franco Morbidelli (Yamaha) y un anterior ganador en nuestro país, Maverick Viñales.

No es un dato menor que al cabo de apenas dos carreras, sean tantos los pilotos con opciones de festejar el domingo en el lugar más encumbrado, luego de agitarse por última vez la tan ansiada bandera cuadriculada en Termas.