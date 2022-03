Se puso en marcha el Apertura

Las Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pusieron en marcha de manera oficial la temporada 2022. El último sábado se jugó la fecha 1 del torneo Apertura.

A continuación, todos los resultados que se registraron en cada uno de los encuentros:



Quinta División: Ferrocarril del Estado 2 (Axel Fenoglio y Rodrigo Pomba) vs Sportivo Norte 3 (Kevin Bravo, Joaquín Heidegger y Mateo Alvarez), Ben Hur 0 vs Atlético de Rafaela 0, Argentino Quilmes 0 vs Peñarol 5 (Lautaro Rodríguez x 2, Francisco Santana x 2 y Isaías Peralta), Deportivo Libertad 6 (Tiago Avenatti x 3, Matías Martini, Tomás Vainstub y Lautaro Carranza) vs Independiente San Cristóbal 0, 9 de Julio 0 vs Unión 1 (Laureano Ferreyra).



Sexta División: Ferrocarril del Estado 3 (Maximiliano Chazarreta, Felipe Soffietti y Dylan Pérez) vs Sportivo Norte 5 (Lautaro Alderete x 3, Tomás Alderete y Lautaro Mondino), Ben Hur 1 (Valentino Llorens) vs Atlético de Rafaela 0, Deportivo Libertad 5 (Fabricio Ronco x 2, Nicolás Rodríguez, Bautista Gramaglia y Lautaro Honzon) vs Independiente San Cristóbal 1 (Bautista Benítez), 9 de Julio 1 (Alejandro Díaz) vs Unión 1 (Joaquín Cabral).



Séptima División: Ferrocarril del Estado vs Sportivo Norte, Ben Hur 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Cristian Gómez), Argentino Quilmes 1 (Tomás Segura) vs Peñarol 7 (Ignacio Abbá, Tomás Molina, Axe Beilis, Francisco Ferrero, Josué Aiassa, Mateo Mariani y Facundo Angelino), 9 de Julio 0 vs Unión 0.



Octava División: Ferrocarril del Estado 2 (Alejo Fuentes y Santiago Cejas) vs Sportivo Norte 0, Ben Hur 0 vs Atlético de Rafaela 2 (Juan Córdoba y Diego Maciel), Argentino Quilmes 1 (Laureano Valiente) vs Peñarol 1 (Fabio Ledesma), Deportivo Libertad 5 (Catriel De Los Santos x 2, Tomás Rosso, Tobías Espindola y Bautista Toldo) vs Independiente San Cristóbal 1 (Leonel Martínez), 9 de Julio 0 vs Unión 1 (Ever Cabral).



Novena División: Ferrocarril del Estado 2 (Benjamín Vaqui y David Sandes) vs Sportivo Norte 1 (Tomás Demaria), Ben Hur 0 vs Atlético de Rafaela 4 (Ignacio Yarto, Valentino Valiente x 2 y Bautista Lorenzatti), Argentino Quilmes 1 (Rodrigo Mejía) vs Peñarol 5 (Bautista Taborda x 2, Jerónimo Hernández y Sebastián Díaz x 2), Deportivo Libertad 5 (Martín Detler x 2, Alejo Yosviack, Martín Marengo y Miqueas Colombo) vs Independiente San Cristóbal 3 (Máximo Rodríguez, Gianluca Rabuzzi y Joaquín Dobanton), 9 de Julio 1 (Jonathan Rojas) vs Unión 1 (Jeremias Magliano).



Pre-Novena: Ben Hur 1 (Alfonso Berrone) vs Atlético de Rafaela 0, 9 de Julio 0 vs Unión 3 (Ezequiel González).



Categoría 2011: Sportivo Norte 0 vs Ferrocarril del Estado 1 (Cristóbal Sosa), Atlético de Rafaela 3 (Benjamín Lorenzetti x 2 y Genaro Gariboldi) vs Ben Hur 0, Independiente San Cristóbal 2 (Mateo Ansorena x 2) vs Deportivo Libertad 2 (Santiago Rojas y Valentino Neifert), Unión 0 vs 9 de Julio 0.



Categoría 2010: Sportivo Norte 0 vs Ferrocarril del Estado 4 (Tiziano Rodríguez x 2, Juan Pablo Lionetto y Gian Martínez), Atlético de Rafaela 1 (Lázaro Sánchez) vs Ben Hur 0, Independiente San Cristóbal 1 (Santiago Rubin) vs Deportivo Libertad 1 (Bautista Biolatto), Unión 4 (Santino Rastelli, Enzo Paz y Genaro Barraza x 2) vs 9 de Julio 1 (Valentino Padilla).



Próxima fecha (2º): Independiente San Cristóbal vs Argentino Quilmes, Peñarol vs Ben Hur, Atlético de Rafaela vs Ferrocarril del Estado, Sportivo Norte vs Unión, Deportivo Libertad vs 9 de Julio.