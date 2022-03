Victoria del León ante Ferro

Anoche, en continuidad de la fecha 1 del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, 9 de Julio superó 2-1 a Ferrocarril del Estado, por el Interzonal.

El encuentro que se jugó en el estadio Germán Soltermam lo comenzó ganando la visita gracias al tanto de Lucas Quiróz a los 33 minutos de la primera parte. En el complemento, el elenco ‘Juliense’ se recompuso gracias al tanto de Gastón Monserrat, a los 24 minutos, y ya con el tiempo cumplido, a los 45m, Wilson Ruíz Díaz le terminó dando la victoria al León.

En Reserva se impuso Ferro por 2 a 0.



SE COMPLETA MAÑANA

Este primer capítulo aún tiene un encuentro pendiente y es el que disputarán este miércoles, Libertad de Sunchales y Atlético María Juana, desde las 20.30hs y con arbitraje de Darío Suárez.



SE PROGRAMA LA SEGUNDA

Este martes, en la reunión del CD, se confirmarán los días y horarios de los encuentros que tendrá la fecha 2.

ZONA A: Peñarol vs Dep. Aldao, Dep. Tacural vs Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela vs Ben Hur, Argentino de Vila vs 9 de Julio. ZONA B: Bochófilo Bochazo vs Talleres (MJ), Unión Sunchales vs Arg. Quilmes, Sportivo Norte vs Libertad, Atlético (MJ) vs Ferrocarril del Estado. INTERZONAL: Florida de Clucellas vs Dep. Ramona.



INCIDENTES GRAVES EN EL CLÁSICO

Argentino Quilmes y Sportivo Norte jugaron el último domingo un nuevo clásico, que fue ganado por el Negro 1 a 0. En el informe del árbitro Ángelo Trucco se indica la suspensión del encuentro ante diferentes agresiones que se fueron sucediendo. Y el partido, que contó con 80 efectivos policiales, fue catelogado con incidentes graves.

Todo se inició con una cargada del público cervecero al ingresar una bandera con la leyenda “16712/21 la más fiel –moriste por p… y por ca…” y un ataúd de cartón con los colores de Sportivo. Ello recordándoles la final que terminó consagrando a Quilmes, el año pasado.

En el complemento, y a falta de minutos que termine el partido, el jugador de Sportivo, Cristian Arias, recibió un proyectil que le provocó un corte en la cabeza. Situación que obligó a detener el juego unos cuantos minutos. La ‘respuesta’ por parte de la hinchada visitante no tardó en llegar y cayeron al campo de juego dos bombas de estruendo. Producto de dichas acciones el juez del partido dio por suspendido y finalizado el encuentro.