Atlético de Rafaela no pudo con el Deportivo Madryn y se fue silbado

Final con silbidos y reprobación para la actuación de Atlético de Rafaela, que empató 1 a 1 con Deportivo Madryn, debutante en la divisional, en otra pobre producción futbolística.

Se esperaba la rehabilitación del equipo albiceleste, y si bien en el complemento insinuó algo más tomando el protagonismo del partido, animándose un poco más, falló en la definición y así dejó pasar una nueva oportunidad en un torneo de la Primera Nacional que ya lleva disputadas 8 fechas y el equipo de Forestello, aún no aparece.



A los 21 minutos Federico Recalde metió un zapatazo tremendo para poner el 1 a 0 para la visita, y Franco Faría, a los 38 también de la primera parte, encontró la igualadad para el elenco albiceleste.



La apertura del marcador llegó luego de un centro de Lucas Pruzzo para la llegada del exAtlético, quien metió un remate desde afuera del área que dejó sin alternativas a Julio Salvá.



Sin desesperarse y en una de las pocas jugadas asociadas de la primera parte la Crema encontró la igualdad tras un centro de Jonas Aguirre desde la izquierda par que Claudio Bieler remate ante la salida del arquero Ojeda, y apareciera Faría para empujar la pelota al gol.



En el complemento se vio lo mejor de Atlético. Hubo signos positivos, desde el movimiento de piezas que propuso el DT albiceleste. Adentro Lencina, afuera Bellocq y Valdivia pasó como interno. El uruguayo Romero como único 5. Se vieron buenas ‘intenciones’ potenciando las bandas con la velocidad de Portillo y Faría, más la dinámica que proponen Galetto (de destacada actuación) y Jonás Aguirre.



Y tuvo algunas situaciones claras como para ponerse arriba en el marcador pero no pudo embocarla. A los 16, Bieler que retrocedió unos cuantos metros recuperó en el medio, tocó para Faria y este metió un centro al corazón del área para la aparición de Lencina que con un cabezazo hizo exigir en gran respuesta al arquero visitante que envió la pelota al córner.

Uno minutos después, Galetto, que hacía segundos le había sacado el gol a Brian Fernández, fue a fondo por la derecha y metió centro atrás para el ingreso del ‘Taca’ que la agarró muy abajo y la tiró por arriba del parante. Clarísima llegada.

El propio Bieler tuvo una más, de media vuelta tras un córner, pero el Ojeda le desvió su remate.



Atlético mantiene el invicto en casa pero el equipo no termina de convencer, fue así que se llevó la reprobación de su propio público. Es permeable, le llegan, le marcan. Y si a eso le sumamos que a la hora de generar le cuesta un montón, se habre un gran interrogante para lo que viene… ¿pelear por un ascenso? Más allá de la realidad de los números, lo futbolístico, por lo pronto, contagia poco y nada.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Julio Salvá; 4-Juan Galetto, 2-Fabricio Fontanini, 6-Guido Milán y 3-Jonás Aguirre; 7-Ayrton Portillo, 8-Emiliano Romero, 5-Franco Bellocq y 10-Matías Valdivia; 11-Franco Faria y 9-Claudio Bieler. Suplentes: 12-Nahuel Pezzini, 13-Jonatan Fleita y 14-Facundo Soloa. DT: Rubén Darío Forestello.



DEPORTIVO MADRYN: 1-Marcelo Ojeda; 4-Cristian González, 2- Gonzalo Rocaniere, 6-Mauricio Mansilla y 3-Lucas Pruzzo; 11-Leonardo Marinucci, 5- Federico Recalde, 8-Gonzalo Cozzoni, 10-Nicolás Sánchez; 7-Rodrigo Castillo y 9-Emiliano López. Suplentes: 12- Yair Bonnin y 15-Rodrigo Migone. DT: Ricardo Pancaldo.



Goles en el primer tiempo: 21m Federico Recalde (DM) y 38m Franco Faria (AR).



Cambios: ST 17-Gonzalo Lencina x Bellocq (AR), 17m 17-Sebastián Jeldres x López y 18-Brian Fernández x Castillo (DM), 25m 13-Franco Flores x Marinucci (DM), 27m 15-Agustín Costamagna x Portillo (AR), 32m 18-Marco Borgnino x Faría (AR), 40m 16-José Michelena x Sánchez y 14-Julio Zuñiga x Pruzzo (DM), 47m 16-Gino Albertengo x Valdivia (AR).



Amarillas: Federico Recalde (DM),



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Lucas Novelli.

Asistentes: Hernán Vallejos y Mariana Dure.

Cuarto árbitro: Mauricio Martín.