Cuando vuelve a jugar la Crema

La novena fecha de la Primera Nacional comenzará el próximo viernes 1º de abril, día en el cual se volverá a presentar Atlético de Rafaela.

La 'Crema' volverá a tener una semana corta de trabajo luego de su presentación de anoche con empate ante el Deportivo Madryn 1 a 1.

El equipo que conduce Rubén Darío Forestello estará visitando a Estudiantes de Río Cuarto, el viernes, a las 21.00hs. Es por esto que sin descanso, el plantel albiceleste volverá a los trabajos en la tarde de hoy.

A continuación, el detalle completo de partidos, con algunos juegos aún con horarios a definir:



Viernes 1/4: 21.00hs Estudiantes Río Cuarto vs Atlético de Rafaela, 21.30hs Gimnasia de Jujuy vs Chaco For Ever, con horario a definir Belgrano vs All Niños.



Sábado 2/4:15.30hs Nueva Chicago vs Brown (A), Almagro vs Chacarita, Flandria vs San Martín (SJ), Villa Dálmine vs Gimnasia Mendoza, con horario a definir Almirante Brown vs San Telmo.



Domingo 3/4: 15.30hs Ferro vs Agropecuario, Alvarado vs Brown Puerto Madryn, Morón vs Estudiantes BA, Temperley vs Atlanta, 16.00hs Deportivo Madryn vs Santamarina.



Lunes 4/4: 15.30hs Salida. Riestra vs Güemes (SdE), 21.00hs Mitre (SdE) vs Instituto, 21.10hs Quilmes vs San Martín (T).



Libre: Sacachispas.