Refuerzo alimentario: pasó de 13 mil beneficiarios en 2020 a 3 mil en 2022

Desde el 17 de marzo y hasta el 31 de este mes, se lleva a cabo la entrega del refuerzo alimentario por parte de la Municipalidad de Rafaela en sus instalaciones de calle Santos Vega al 400 de barrio Villa del Parque. Al ser consultada respecto a cómo observa el funcionamiento de esta herramienta de ayuda social para muchas familias, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, respondió: “La verdad que para nosotros es un momento importante, porque las familias que retiran el refuerzo son realmente las que lo necesitan. En los últimos meses vimos que esto no ha aumentado, que la demanda se mantiene y hoy estamos entre los 2800 y 3000 refuerzos alimentarios por entrega, que siempre la realizados durante diez días hábiles de cada mes", comentó.

“Esto que comenzamos a observar desde hace algún tiempo, habla a las claras de que muchas la familia que iban a retirarlos, actualmente están en alguna actividad laboral productiva y no requieren de esta ayuda. En la peor época, en abril del 2020 hemos llegado a entregar 13.100 refuerzos alimentarios y la realidad de hoy es totalmente distinta, más allá de que sabemos que hay una inflación importante, lo importante para destacar es que muchas familias prefieren resolverlo con su propios medios y eso refleja que de manera positiva la actividad productiva y económica se está moviendo”, contó la titular de Desarrollo Humano.

Villafañe dijo que “igualmente desde el Estado garantizamos esta ayuda para muchas familias que aún lo requieren, con lo cual lo que siempre les pedimos es que asistan de acuerdo a la terminación de documento, porque como dije al principio, queremos que esta ayuda alcance a quienes verdaderamente lo necesitan”.



MÁS PROGRAMAS DE ASISTENCIA

En cuanto a los programas que están en marcha desde el área de Desarrollo Humano, la secretaria manifestó que “seguimos trabajando en forma conjunta con el gobierno provincial a través del Programa Social Nutricional (Prosonu), que está destinado justamente a comedores y copas de leche de la ciudad. Nosotros mensualmente firmamos un convenio a partir del cual contamos con un aporte importante que ingresa para la compra de alimentos y está destinado exclusivamente a los comedores”.

La funcionaria rafaelina explicó que “hay comedores comunitarios que dependen netamente de la administración municipal y hay muchos otros servicios de comedores y copa de leche donde el Municipio aporta algo; a algunos se les entrega un aporte económico a través de un decreto municipal y a otros se les entrega alimentos. Al igual que con el refuerzo alimentario, vemos lo mismo, que no han aumentado la demanda de alimentos, si por supuesto que todos están funcionando y muy bien, pero no notamos un incremento en la demanda”.

“Nuestros comedores comunitarios funcionan en el CIC (Centro Integrador Comunitario) de calle Zafetti 1444 esquina Francia, el otro en la vecinal de barrio Barranquitas y el tercero en la vecinal de barrio 2 de Abril. Ahí, en cada lugar hay un equipo técnico y social que analiza cada situación de la familia que se acerca y luego si corresponde se los añade a este servicio”, finalizó Villafañe.