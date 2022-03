Destacan avance de la obra de gas natural en el PAER

El intendente, Luis Castellano, la secretaria de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Bárbara Chivallero, el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti y el presidente de la Asociación Parque de Actividades Económicas (PAER), Guillermo Bernasconi participaron ayer por la mañana de una recorrida por el sector en el que comenzó la obra de instalación de redes de distribución de gas natural en el área industrial.

“Estamos avanzando con infraestructura en el PAER, para potenciar el sector productivo de Rafaela y de la región, hoy recorriendo la obra de gas natural, que fue adjudicada en más de 29.000.000 de pesos a la empresa Winkelmann y que tiene un plazo de ejecución de 160 días calendario”, manifestó Chivallero. “A partir de la reactivación del Gasoducto Regional Centro 2 y luego de gestiones que estamos haciendo en conjunto con la provincia, Litoral Gas empezó a otorgar factibilidades en algunos sectores para ir desarrollando redes domiciliarias. Una de ellas es está, en este sector productivo de nuestra ciudad, una obra que se va a conectar al gasoducto existente”, agregó la funcionaria.

Chivallero destacó que “también hay otra obra que se está desarrollando a partir de una iniciativa privada en barrio Pizzurno, al igual que la del PAER, producto de gestiones que venimos desarrollando desde el municipio con Litoral Gas. En la medida que se vayan otorgando factibilidades vamos a ir trabajando en estas obras de gas para la ciudad”.

Por su parte, Bernasconi agradeció las gestiones municipales ya que “para el PAER y toda la zona industrial, tener posibilidad de acceder al gas natural es algo totalmente representativo, importantísimo porque abre abanicos en lo que productivo, en lo que son costos, y le da la posibilidad a los industriales de repensar el esquema de negocios y qué posibilidades de desarrollo van a tener, contando con esta obra que en los próximos meses va a estar disponible para la conexión definitiva.”

“Lo que se está haciendo desde hace ya varios años es una política de zonificación, de instalación de toda el área el industrial en este sector, donde estamos en contacto permanente con el Parque Industrial, con los industriales independientes que están fuera de estas asociaciones. Todos, en conjunto, con la ayuda de la municipalidad, del gobierno provincial y nacional para que podamos acceder a estos beneficios económicos y así poder llevar adelante estas obras que son realmente significativas”, explicó Bernasconi.

Por último, el empresario subrayó que ya se ha terminado la pavimentación de casi el 100% de las cuadras del PAER. “Solo faltan un par que no están siendo utilizadas y que por eso no se hicieron. Además se dio el recambio de luminarias por las de iluminación Led y en cuanto a seguridad se incorporaron cámaras. Ahora solo queda pendiente para próximos meses, porque hay que esperar la época que corresponde, el tema de forestación y una obra de ciclovías y ciclocarriles. Todos los fondos ya están gestionados y disponibles y se van a estar ejecutando en la medida que se vayan dando los plazos”.

En tanto, Peiretti no dejó pasar su satisfacción y su alegría al ver que la obra se ha iniciado luego de muchas gestiones ante Litoral Gas, en un proyecto que fue presentado el año pasado ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, proyecto articulado entre gobierno municipal provincial y nacional, dónde se está dotando de mucha infraestructura a todo lo que el área industrial de nuestra ciudad.

“Iniciando esta obra trascendental. Sabemos lo que significa dotar de gas a un área industrial en términos de mejora de competitividad de muchas industrias, seguramente aquellas vinculadas a alimentos van a ser las que más lo van a aprovechar y otras metalúrgicas que también tienen equipamientos que necesitan de dotar de gas a área”.

“De modo que hoy estamos recorriendo, hablando con los empresarios, con los industriales, quienes nos manifiestan estar todos muy contentos; y ya presentando nuevos proyectos para dotar de más infraestructura al sector. Muy contento de mi parte porque el área industrial de Rafaela va a tener el 100% de sus industrias con dotación de gas”.