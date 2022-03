Berni fue otra vez crítico del Gobierno

BUENOS AIRES, 30 (NA). - El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, arremetió contra el Gobierno nacional y la forma de gestionar del presidente Alberto Fernández, en medio de las tensiones internas en el oficialismo.

Berni remarcó: "Con este Gobierno nacional no tengo nada que ver, no solamente no lo comparto sino que no lo respeto, que me parece lo peor de todo".

El ministro agregó: "Lo único que se está visibilizando es lo que yo decía hace un año y medio", con relación a la gestión que lleva adelante Fernández.

"Todos lo tomaban como que era un francotirador aislado y no veía hacia dónde estábamos yendo", señaló el funcionario, que también cargó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán.

"Enfrentamos al Gobierno de (Mauricio) Macri mientras otros, que hoy son parte de este Gobierno, se hacían los distraídos y eran cómplices por acción o por inacción. Lo que está pasando hoy es solamente una visualización de lo que advertíamos hace un año y medio", resaltó.

Berni apuntó directamente contra el jefe de Estado y ninguneó a quienes están en su entorno: "No hemos hecho el esfuerzo que hicimos para recuperar el Gobierno; el Presidente gobierna con el diario que le escriben cinco amigos, pero le falta salir a la calle, recorrer y escuchar a la gente", subrayó.

"Tenemos un Gobierno que está formado por anti-kirchneristas muy fuertes. Intentan partir un albertismo en sus dos versiones: un albertismo con Alberto, que nunca se define a tomar un rumbo o un albertismo sin Alberto. Esos cinco alcahuetes son los responsables de que hoy estemos donde estamos", agregó el polémico Berni.

Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), manifestó que el Gobierno estuvo "boludeando" durante dos años y que "el apuro por el vencimiento hizo que se avanzara con la aprobación".

"Guzmán sacó a la sociedad a pasear en burro mientras hacía sus charlas de café por el resto del mundo y además se olvidó de que era el ministro de Economía que debía gerenciar y gobernar las economías regionales que tenemos en la Argentina".

"El peronismo es generar trabajo, generar derechos, pero también obligaciones. No nos comamos el verso de que el peronismo es la jefatura del pobre y de los desposeídos", remarcó.



TAMBIÉN HEBE

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, lanzó nuevas críticas al presidente Alberto Fernández y consideró que la vicepresidente"eligió mal" en 2019 para integrar la fórmula y ahora "se está dando cuenta".

"Ofrece cosas que después no puede cumplir. Empezamos con Vicentín, ni le tocó el pelo al tipo. Uno ya se empieza a desilusionar", agregó.

"Después le echó la culpa a la pandemia, le echó la culpa a la guerra. Que no van a aumentar y las cosas aumentan. Mal y mucho, ahora con el FMI más todavía", se quejó la dirigente de derechos humanos.

A su entender, "el Presidente nunca fue a ver un barrio, nunca fue a ver a la gente de un barrio".

"Esa pavada de Tortuguitas, se notó con quién está. Se limita a ir hasta determinada clase de gente. Después, los demás no existimos", recordó, en referencia a la visita de Fernández a un gimnasio donde un grupo de personas realizaba actividad física en una pileta.