Tras la aparición de los afiches en Buenos Aires

BUENOS AIRES, 29 (NA). - En medio de la crisis que golpea al Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández salió a repudiar los afiches contra la vicepresidenta Cristina Kirchner que aparecieron en la Ciudad y pidió que se investigue a quienes difundieron la campaña apócrifa que la acusaba de "asesina".

"Culpable de 35.000 muertes", afirma el cartel con la imagen de la vicepresidenta en blanco y negro, y se estima que hace referencia al número de bajas producto a la invasión rusa en Ucrania brindada por el presidente Volodímir Zelenski.

En el afiche figura también a la frase: "Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas".

Junto a la foto, se deja ver un código QR con un link bajo el título de "cfkladrona" que redirigía al sitio "cristinauta.org.". La URL fue dada de baja durante las primeras horas del lunes.

"La verdad no perdona. No dejaste gobernar. El desastre es tuyo", figuraba la página, bajo la firma de "Alberto Fernández conducción".

Ante el suceso, el Presidente y la portavoz presidencial optaron por desligarse de los afiches y repudiar los sucesos.

Asimismo, el mandatario defendió a la Vicepresidenta y reiteró la idea de que hay sectores que se "empeñan en dividir y recurren a las mayores bajezas".

"Cómo dije otras veces, muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos", afirmó desde su cuenta de Twitter.

Semanas atrás, el kirchnerismo cuestionó a Fernández por no pronunciarse ante los ataques a los despachos de la Vicepresidenta durante la sesión que daba tratamiento al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El presidente Alberto Fernández y el gobierno nacional repudian terminantemente la utilización de una imagen de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en carteles de vía pública con insultos y acusaciones. Alberto Fernández instruyó que se investigue para encontrar a los autores", dijo Gabriela Cerruti, en la misma línea que el jefe de Estado.