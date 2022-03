Sorpresiva posición de Lázaro Báez

BUENOS AIRES, 29 (NA). - El empresario Lázaro Báez, involucrado en causas por lavado de dinero relacionada a sus negocios durante el gobierno kirchnerista, sorprendió con su respaldo al presidente Alberto Fernández, en medio de la puja con su Vicepresidenta.En una entrevista para una radio de Río Gallegos, aseguró que Cristina Kirchner obró mal y que no debería haber ido a buscar a Alberto Fernández "si no le gustaba, pero eso se tendría que haber acordado hace dos años".En la misma línea, el contratista pidió que los funcionarios que componen el Frente de Todos deben trabajar en "ayudar a terminar su mandato" al jefe de Estado como "buenos demócratas que deberían ser"."Yo no hablo de albertistas ni cristinistas porque es una falta de respeto a los militantes, hay que hablar de peronismo, no se puede seguir hablando de personas", cuestionó el empresario ante la crisis de gobierno.Báez aseguró finalmente que "La Cámpora se equivocó al votar en contra el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Congreso".