El Concejo aprobará sobre tablas las modificaciones presupuestarias

En la sesión del próximo jueves, los concejales rafaelinos le darán, al menos todo parece indicar que será así, luz verde a los asuntos oficiales ingresados.

El primero de ellos es la corrección de un Decreto, luego refrendado por Resolución del Cuerpo legislativo, que designó a integrantes del nuevo Directorio de la Comisión de Apoyo Económico para Agentes Municipales (CAEPAM), para el período comprendido entre el 22 de diciembre de 2021 y el 21 de diciembre de 2023.

En el texto se invirtieron involuntariamente dos cargos. En la nueva redacción Jorgelina Nasi es Vocal titular y Carolina Albrecht es Vocal suplente, situación que ahora quedará salvada.

Cabe destacar que no fue abordado, a pesar que algunos ediles habían adelantado su intención de hacerlo, un nuevo pedido del Ejecutivo para ampliar la planta permanente de personal municipal en 60 agentes, propuesta que ya fue denegada por la oposición cuando se aprobó el presupuesto para el corriente año, seguramente generará diferencias entre oficialismo y Juntos por el Cambio y el PDP. De todas maneras, queda para ser analizado la semana que viene.

De igual forma, quedo para la semana venidera otro proyecto del Departamento para que se ratifique en su totalidad el Convenio Marco de Colaboración suscripto, en agosto pasado, entre el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y el Comité Ejecutivo del Fondo Fiduciario PRO.CRE.AR por el cual el IMV dona a favor del Fondo los inmuebles de su propiedad ubicados en barrio San José.

La cesión de dominio es sobre 6 terrenos en los que el Fondo construirá dos torres con 24 unidades habitacionales cada una, quedando como remanente un predio que será destinado a espacio verde, uso comunitario u otro uso que el Municipio determine.

Volviendo a lo que es el más importante de los temas a tratar en el recinto pasado mañana, se trata de la Ordenanza que habilita al Departamento Ejecutivo a recibir fondos de los gobiernos nacional y provincial y también a utilizar recursos propios por encima de lo que marca la Ordenanza de Presupuesto a distintas áreas para realización de obras, compra de bienes, contratación de servicios y redireccionamiento de partidas entre dependencias.

En ese marco, los ediles aprobarán que el Municipio pueda disponer de los $ 22.737.617,8, que llegarán del Gobierno nacional por adhesión al Convenio del Plan Argentina Hace de la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación para la ejecución del proyecto “Tapa del Canal Norte”.

Asimismo habilitarán al Municipio para que aporte $ 1.974.740,78 para llevar adelante la obra de ciclovías y ciclocarriles y forestación del área industrial de nuestra ciudad, que se sumarán a los $ 9 millones que llegarán desde el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia.

A su vez, se destinarán recursos para la compra de un compactador vibrador combinado, que se licitó en 2021, desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, pero el proceso fue declarado desierto. La licitación se repetirá este año y se debe asignar la partida correspondiente.

También se debe proveer de recursos a la Dirección de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos para apoyo técnico en tareas de relevamientos topográficos, cómputo de presupuestos y dibujos en CAD.

Esta asistencia se venía realizando a través de un Convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y que en el presente ejercicio se hará a través del sistema de pasantías.



QUEJAS OPOSITORAS

Más allá de que todas las bancadas tomaron con beneplácito la llegada de recursos para ser volcados a obras trascendentes de la ciudad, la oposición se quejó porque los proyectos no fueron acompañados de los expedientes y proyectos respectivos.

Fue Ceferino Mondino (JxC) quien comenzó con el planteo al preguntar si la bicisenda y los otros trabajos “vienen con algún proyecto en el que se pueda ver lo se va a hacer. Sería bueno saberlo de antemano”.

Por su parte, Lisandro Mársico (PDP) adhirió a la postura de Mondino. Todos estamos agradecidos por la plata que viene, pero hay observaciones que hacen personas que no pertenecen a la Municipalidad y ven errores”, dijo apuntando de lleno a la controvertida obra de la canteros centrales de avenida Santa Fe y agregó que esto “no debería ser inmodificable”.

De paso, Mársico recordó: “presenté una nota, hace unos 9 días, para que traigan los planos de Avenida Santa Fe y todavía no mandaron nada. Se lo reclamé a Lombardo (Jefe de Gabinete) la semana pasada. Viendo lo que hicieron, está claro que había alternativas. Me gustaría preguntar por qué no hicieron esto o aquello, pero que me den explicaciones. Por eso quiero las planimetrías. Para hacer un estudio técnico, no yo, pero tengo gente que sabe del tema”.

Fue Juan Senn (PJ) quien le aclaró que los proyectos están y no habrá inconvenientes para que lleguen al Concejo porque “para pedir los fondos se tiene que acompañar con ellos”. Y propuso que de aquí en adelante este tipo de iniciativas “se acompañe con expediente y planos de obra”.



COMPRA DIRECTA

Luego de varios intentos sin alcanzar consenso con la oposición, el oficialismo insistió con la modificación de la Ordenanza (N° 3.090), en particular el articulado que determina la posibilidad que, ante situaciones extraordinarias y que ameriten urgencia, el Ejecutivo pueda realizar adquisiciones obviando el proceso licitatorio recurriendo a un compulsa de precios con tres proveedores.

En las anteriores oportunidades, la palabra “seguridad”, por sus innumerables acepciones, fue el principal obstáculo para hallar puntos en común porque la oposición entiende que se puede apelar a la compra directa de manera discrecional.

En los últimos días, el bloque Justicialista presentó una nueva propuesta, pero nuevamente dos artículos, en particular uno que habla de “seguridad”, hicieron ruido en Juntos por el Cambio, pero el proyecto no se rechazó y quedó en Comisión para tratar de encontrar, de una vez por todas, una salida.

La premura tiene que ver con tratar de llevar el proyecto al recinto pasado mañana y aprobarlo porque ese mismo día vencerá las emergencias sancionadas por el Concejo y ya no se podrá recurrir a la compra directa en caso de alguna situación que merezca ser atendida de manera perentoria.

La otra cuestión en que no estuvieron de acuerdo Juntos por el Cambio y el PDP es en la extensión de la vigencia para su aplicación porque quiere que los 12 meses que propone el proyecto del Ejecutivo se reduzcan a la mitad.