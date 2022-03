"Este es un remate que se ganó su prestigio a lo largo del tiempo"

Este jueves 31 de marzo, la Cooperativa Guillermo Lehmann, junto al Mercado Ganadero Rosgan y la Sociedad Rural de Santa Fe, llevarán a cabo una nueva edición del tradicional remate conjunto televisado, donde la Lehmann ofrecerá más de 6.000 ejemplares de invernada y cría.

Este tipo de remates se realiza una vez al año, cuando empieza la zafra y luego de que se realice la vacunación de aftosa, siendo esta la sexta oportunidad donde las instituciones se vuelven a convocar. Vale recordar que el año pasado se realizó en medio de un enorme brote de contagios de Covid-19, por lo que sólo estuvieron presentes los colaboradores de la Lehmann y de Rosgan en el recinto.

En esta oportunidad, los compradores podrán estar presentes, y se espera que lleguen personas provenientes de Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba y hasta podrían llegar productores del norte de nuestro país, por lo que existen enormes expectativas por la convocatoria que este sexto remate pueda llegar a tener.

"Tenemos todo el equipo comercial de la unidad de negocio trabajando desde la semana pasada, en todo lo que es la filmación de lotes en los campos. Más allá de las lluvias de la semana pasada, todavía tenemos varios días por delante para poder conseguir el material en tiempo y forma, y tener todo el catálogo disponible para el remate", sostuvo en la previa del evento el Coordinador Comercial de Hacienda de la Lehmann, Alan Zbrun.

En esa misma línea, Zbrun dijo que "este es un remate que se ha ganado su prestigio a lo largo del tiempo" y se refirió a quienes estarán presente: "la gente con la que trabajamos ya sabe de la fecha y espera a que le mandemos el catálogo, que tengamos la información de los lotes para empezar a comprar. Además, empieza a haber una gran oferta de terneros y los compradores buscan de abastecerse y llenar los corrales. Creemos que va a salir todo muy bien", agregó el funcionario de la Lehmann.



DETALLES DEL REMATE

Este 31 de marzo, la transmisión comenzará desde las 13.30 horas (se podrá seguir por las redes sociales de la Cooperativa), donde la Lehmann sacará a la venta más de 6.000 cabezas, donde seguramente habrá una gran cantidad de overos. Además, estará presente todas las categorías de hacienda de color, ya sea terneros, terneras, vaquillonas y vacas con garantía de preñez, vacas de invernadas y hacienda para consumo. “En este punto, agradecemos a todos los que confían y consignan su hacienda para que las defendamos y comercialicemos en este remate”, agregó.

Para este tipo de ocasiones, la Lehmann contará con el financiamiento que siempre ofrece, con todas las tarjetas Agro, los canjes por cereal y toda la paleta de pago que ofrece la Cooperativa para poder sacar adelante este remate. "Hoy nos encontramos con un mercado que, si bien la ecuación, entre compra y venta sigue dando un poco negativa, la gente no quiere quedarse sin comprar, no quieren tener los corrales vacíos y buscan mantener una estructura. Esto hace que haya una necesidad de compra. Además, el maíz viene en suba en estas últimas semanas, lo que afecta a la relación y hace que limite un poco más la posibilidad de pago de esa invernada, los valores están firmes y el producto se mantiene en valores razonables. En general, el panorama es medio incierto, es una realidad que los productores no dejan de invertir, no dejan de comprar y no quieren quedarse sin terneros, lo que hace que la cadena siga y que los precios se mantengan firmes", sostuvo Zbrun, haciendo un sondeo de mercado.

A modo de cierre, Zbrun se refirió al trabajo que viene realizando en su puesto, desde mediados de febrero de este año, a esta parte: "para mi es todo un desafío. Cuento con el apoyo de todo el equipo, ya sea de hacienda o de la Cooperativa en sí. Tenemos un muy buen equipo, con gente joven, que aporta ganas, gente de mucha experiencia también, por lo que se genera una buena sinergia para que esto funcione y logremos buenos resultados, y qué mejor que hacerlo dentro de un ámbito en una empresa que está entre las primeras a nivel país", culminó.