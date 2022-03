Se pidió la destitución del presidente Castillo

LIMA, Perú, 29 (NA). - A ocho meses de haber asumido, Pedro Castillo afronta un segundo juicio político en Perú para tratar su destitución.

La oposición derechista lo acusa de corrupción y falta de rumbo desde su llegada a la presidencia, en tanto que para que se logre la solicitada, son necesarios 87 de los 130 votos del Congreso.

En el juicio, Castillo estará presente junto a su abogado en la etapa inicial para defenderse de los cargos de los que se lo acusa.

Primero, el Presidente comenzará con un discurso y tendrá una hora para responder las acusaciones en su contra. En la etapa siguiente, solo estará su abogado para defenderlo de los pormenores que surjan en el debate.

Pese a que en el último tiempo muchos de los congresistas se manifestaron a favor de la destitución, los votos no alcanzarían, ya que hasta el momento solo habría 76 diputados que darían su apoyo para enjuiciarlo.

Pedro Castillo llegó al poder hace ocho meses, luego de haberle ganado la segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori. Si el juicio alcanza los votos necesarios, el Presidente será destituido y reemplazado por su vicepresidenta Dina Boluarte.

En caso que Boluarte renuncie, el cargo lo ocuparía la segunda vicepresidenta, Maricarmen Alva, quién tendría que solicitar de manera inmediata nuevas elecciones.

Hace una semana, Castillo sostuvo en relación a su disputa que está desde que asumió y fue acusado de fraude: "Estoy seguro de que el Congreso no va a caer".

El causal sería la "incapacidad moral", pero el constitucionalista Omar Cairo indicó que los fundamentos son insostenibles, ya que no apuntan a un problema mental del mandatario, que es lo que determinaría su incapacidad.