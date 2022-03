Teresita Tosco y la crítica sobre su cuaderno "15 Perros Cuentos"

El día domingo 27 de marzo, Hugo Borgna escribió para diario LA OPINIÓN una crítica sobre el cuaderno de Teresita Tosco, "15 Perros Cuentos" el cual se presentó hace algunas semanas en el Teatro Laserre.

En este sentido, Teresita tuvo la oportunidad de leerla y realizó una devolución al respecto en sus redes sociales: "Bienvenidas las palabras que orientan y señalan aciertos y también errores. Bienvenida la crítica. Lo mío es un intento de acercar a la familia, especialmente, a las escuelas, a las bibliotecas, a los amigos, a la gente en general, un gesto de tolerancia, de respeto, de afecto hacia las mascotas, los perros, gatos, todas esas criaturas que no saben utilizar la palabra para pedir ayuda. Las ideas me vienen de muchos autores que leí y que pueblan de escritura hojas sueltas que más tarde reúno o tiro al cesto de papeles rotos. A veces me sale bien, a veces me sale mal".

Es que tal como escribe Hugo, “15 perros cuentos” es un libro necesario. Tanto para conocer las historias, como para la obligada reflexión acerca de cómo debería ser la relación entre los seres de las dos distintas especies". Este cuaderno propone una reflexión, una visión amplia sobre el maltrato animal y la importancia de las mascotas en la vida del ser humano.

Entonces, bienvenida la crítica honesta de Hugo, que invita a que el público se acerque al cuaderno de Teresita, que realice su propia búsqueda, su propia aventura. "Múltiples son las razones para acceder a este material sensible, inteligente, profundo -y, sobre todo, verdadero".