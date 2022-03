Despiden los restos de Enrique Pinti

La muerte de Enrique Pinti sacudió al mundo de la cultura y del espectáculo. A lo largo de 65 años de carrera, el actor, humorista, director teatral, escritor y dramaturgo se ganó el cariño del respeto de su público y sus colegas, motivo por el que su amigo Carlos Rottemberg decidió abrir las puertas del Multiteatro Comafi para organizar su despedida en calle Corrientes.

"Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el 'Muy pronto' anunciado. Sin dudas Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino", publicó el productor a través de las redes sociales, en referencia a Protocolo Pinti, el espectáculo que iba a protagonizar este año. Y también comunicó el último deseo del humorista, que quería que le enviaran arreglos florales, destinarán ese dinero para colabora con La Casa del Teatro.

Así fue como este lunes de 10 a 14, el público y figuras destacadas del ambiente artístico, como Ana María Picchio, Nacha Guevara, Aldo Funes, Víctor Laplace, Guillermo Francella, Laura Fidalgo, Luis Brandoni, Pepe Soriano y Esmeralda Mitre, entre otros, se acercaron al teatro para darle el último adiós antes de que llevaran sus restos al Memorial de Pilar.

Pinti falleció en la madrugada del 27 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Teatro, luego de permanecer más de 20 días internado en el Sanatorio Otamendi tras sufrir una descompensación. El actor padecía una diabetes severa y tenía problemas circulatorios que complicaron su vida durante la pandemia. "Estoy encerrado en mi casa desde 9 de marzo porque me tomo las cosas en serio. Soy una bomba de tiempo y es mejor para mí y para los demás quedarme encerrado. Puedo hacerlo porque tengo una casa muy cómoda", reveló en febrero de 2021 en una entrevista con Pasa Montagna, en Radio Rivadavia. "Me acompaña mi primo, una señora que me viene a cuidar y un masajista que viene tres veces por semana para que no se me abarroten las piernas, porque soy una vaca que nunca hizo nada", agregó con humor.

Enrique había arrancado a estudiar Derecho, pero tras ver "La marca del Zorro", con Tyrone Power, supo que quería ser actor. Sus comienzos en las tablas fueron con "El burgués gentilhombre" de Moliere, y su primer reconocimiento lo tuvo como guionista, para figuras como Andrés Percivale, Osvaldo Miranda y Eduardo Bergara Leumann, hasta que Canela lo convocó para "La luna de Canela" y le dio el lugar de co-conductor.

Escribió y protagonizó Historias recogidas y el Show de Enrique Pinti hasta que se consagró con Salsa Criolla, una reseña satírica y cruda de la historia argentina, que fue vista por más de tres millones de espectadores. Con su fiel estilo de malas palabras sacadas de la vida cotidiana, el artista también se destacó en otros unipersonales como "El infierno de Pinti", "Pinti canta las 40" y "Candombe nacional", entre otros.

Además actuó en los musicales "Los productores", "Hairspray" y "Antes de que me olvide", al tiempo que realizó las adaptaciones de "Chicago", "Filomena Marturano" y "El joven Frankestein". En televisión encabezó "Pinti y los pingüinos" y "El Club de la comedia", pero también participó en clásicos como "Mesa de Noticias", "Casados con hijos", "Los Roldán", "Tiempo final", "Mujeres asesinas", mientras que como jurado lo hizo en "ShowMatch" y "Tu cara me suena".

Charly García y Pedro Aznar, dos íconos del rock nacional, musicalizaron sus textos para el disco Radio Pinti y fue Pololo en el recordado clip de Ojo con los Orozco, el rap inagotable de León Gieco. En cine formó parte del éxito de"Esperando la carroza" y también estuvo en "La nueva cigarra" y "el asesor", entre otros films.

Al respecto, la Secretaría de Cultura de Rafaela expresó su lamento por la muerte del actor en las redes sociales: "Hoy, en el Día Internacional del Teatro, nos llega la noticia del fallecimiento del gran Enrique Pinti. Actor, dramaturgo, humorista agudo y apasionado. En sus giras por el interior vino a Rafaela a habitar nuestros escenarios.Conmemoramos este día recordando a uno de los más entrañables artistas de nuestro país."