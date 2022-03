Presión fiscal al campo

Con sus ventajas competitivas y comparativas, el campo argentino se instaló como un actor global en la producción agrícola, muy a pesar de la desventaja que significa tener al Estado como socio principal que le cambia las reglas de juego y le pone la mano en el bolsillo todo el tiempo. No es sólo el sector agropecuario sino también la agroindustria la que se desarrolla a la par, con un rubro como el de la maquinaria agrícola que, a veces a mayor velocidad y otras más despacio, avanza. Y al mismo tiempo, el ecosistema virtuoso se completa con empresas y organismos científico-tecnológicos que acompañan la pujanza.Más allá de este horizonte de clima amigable que exhibe la producción rural, aparecen tormentas que rebajan su potencial y competitividad. Con la inestable política de retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios, la planificación enfrenta riesgos que afectan la rentabilidad esperada. Un Estado insaciable sorprende con su improvisación para subir impuestos y quedarse con dineros de los productores esperaban para invertir, muchas veces en sus propios pueblos o ciudades. Y esos recursos se van del interior al centro de la Ciudad de Buenos Aires.La Fundación Agropecuaria para le Desarrollo de Argentina (FADA) elabora periódicamente un Índice para mostrar la participación de los impuestos sobre la renta agrícola. La medición de marzo último marca que esa participación trepa al 64,9% para el promedio ponderado de los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol. Es decir, que de cada $100 de renta (valor de la producción menos costos) que genera una hectárea agrícola, $64,90 es lo que representan los distintos impuestos nacionales, provinciales y municipales.En este escenario, la presión impositiva va en ascenso: el índice de marzo es 1,7 puntos porcentuales más alto que el de diciembre. Aún con la importante suba de precios, que normalmente haría bajar el indicador, los menores rindes esperados como consecuencia de la sequía, los mayores costos de producción y el atraso del dólar oficial respecto a la inflación, terminaron pesando más que la mejora de precios. El único cultivo que tiene una menor participación del Estado en la renta agrícola es el trigo, que no sufrió el efecto de la sequía y sus precios subieron más que el resto.Estas variables, se explica en el informe de FADA, no tienen que ver con los impuestos de manera directa, sino que influyen sobre la renta que genera cada cultivo y, por lo tanto, mueven el índice por la participación relativa de los impuestos sobre esta renta. Una mejora de precios hace bajar la participación del Estado, una suba de costos la hace subir. Esto es así porque el grueso de los impuestos que paga la agricultura son derechos de exportación, que actúan sobre el valor bruto de la producción y no sobre las ganancias. Las únicas variaciones de impuestos entre diciembre y marzo, son los impuestos municipales y provinciales fijos, como las tasas viales y los inmobiliarios rurales, que se actualizan a comienzos de año, en la mayor parte de los distritos el promedio de suba de estos impuestos se ubicó entre 50% y 60%.Con la última suba de retenciones al aceite y harina de soja, el impacto será en los números del productor, no a través de un incremento de los impuestos, ya que el grano tiene un DEX del 33%, sino a través de un menor precio percibido por la soja. Con la suba de la alícuota a los subproductos, la industria tendrá menor poder de compra, por lo que podrá pagar menos por el grano. La baja estimada en el poder de compra es de USD 15 por toneladas. Así, es de esperar que, en promedio, el precio pagado al productor baje alrededor de este número, estimó el informe.