Perú depende de sí mismo

El Perú del entrenador argentino Ricardo Gareca se enfrentará hoy con Paraguay, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, en busca de asegurarse el pasaje al repechaje para el Mundial de Qatar 2022 en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará en el Estadio Nacional de Lima desde las 20:30, con el arbitraje del argentino Fernando Rapallini, que tendrá la lupa sobre su cabeza después del polémico final del encuentro con Uruguay.

Es que el conjunto de Gareca cayó por 1 a 0, pero los flashes se los llevó una de las jugadas del cierre en la que el arquero Sergio Rochet se metió dentro del arco con la pelota, pero el árbitro brasileño Anderson Daronco y el VAR consideraron que el balón no ingresó en su totalidad.

En tanto, Colombia visitará a la Venezuela de José Pekerman con la obligación de ganar y esperar que no lo haga Perú frente a Paraguay para quedarse con el boleto al repechaje. El partido se jugará desde las 20:30 en el estadio Cachamay, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y televisación del canal DeporTV.

Colombia viene de vencer por 3 a 0 a Bolivia para alcanzar las 20 unidades en la tabla de posiciones, una menos que Perú, que por ahora se quedaría con la clasificación al repechaje y se medirá con Paraguay. Por eso, el equipo de Reinaldo Rueda deberá ganarle como visitante a Venezuela, que cayó en la última fecha por el mismo resultado frente a la Argentina de Lionel Scaloni, y esperar que no sume de a tres el elenco de Ricardo Gareca.

Mientras que Chile se enfrentará con Uruguay en busca del milagro que le permita disputar el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. El partido se jugará en el estadio San Carlos de Apoquindo desde las 20:30, con el arbitraje del argentino Patricio Loustau y televisación de la señal TyC Sports 2.

Chile, que viene de ser aplastado por 4 a 0 por el líder Brasil, necesita ganar sí o sí para seguir con chances de participar de la Copa del Mundo, aunque no le alcanza con el triunfo para asegurarse el lugar en el repechaje. Para ello, el conjunto trasandino precisa que Perú, que tiene 21 puntos, no sume de a tres frente a Paraguay, al igual que Colombia (20) frente a Venezuela, dado que hasta el momento cosechó 19 unidades en la competencia.



BRASIL A LA ALTURA

Brasil visitará a Bolivia en la altura de La Paz, con la clasificación al Mundial de Qatar 2022 asegurada y sin Neymar. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Hernando Siles, con el arbitraje del paraguayo Eber Aquino y televisación de TyC Sports 3. Brasil, con un partido menos por la suspensión del duelo con Argentina en San Pablo, llega a la jornada final en la cima con 42 puntos e invicto, y viene de aplastar por 4 a 0 a Chile con un alto desempeño del equipo.

Para el choque con Bolivia, Tite no podrá contar con Neymar, que fue desafectado de la concentración luego de alcanzar el límite de tarjetas amarillas, por lo que se volvió al Paris Saint Germain de Francia, al igual que el jugador del Real Madrid Vinicius Junior, que tampoco será de la partida.