Sensaciones y sentimientos

AGATHA CHRISTIE. UNA VIDA DE BEST SELLER



Por Hugo Borgna

Entre las tradiciones que se puedan imaginar de la vida inglesa, desde antes y durante el siglo 20, están las alegres reuniones de las cinco de la tarde saboreando un exquisito té (originado por supuesto, en la India), acompañado por ceremoniosos scones y otros no menos severos comestibles, de esos que seguramente habrían definido como budines “de aquí”.

De esa alta clase media surgió una escritora five o’clock como las que más que, atravesando con su inquieta, inquisitiva mirada, dio y sigue dando un sabroso material de lectura para cualquiera y todos los momentos.

Agatha Christie vivió 85 años y consiguió el milagro de renacer cada vez que alguien en una librerías elige “Asesinato en el campo de golf”, “Asesinato en el expreso de Oriente”, “Diez negritos” o “El asesinato de Roger Ackroyd”, siendo esta última la que fue elegida en 2013 por 600 miembros de la Asociación de Escritores como la mejor de ese género de todos los tiempos.

A lo largo de su carrera publicó 66 novelas policiales, 6 novelas rosas y, como Mary Westmacott, 14 cuentos. Además, como autora de teatro, “La ratonera” y “Testigo de cargo”

En este punto, atentos lectores, ¿piensan que dentro del contexto de su vida exitosa y viajera fue también tan plácido y feliz su transcurrir de todos los días?

Agatha Mary Clarissa Miller nació el 15 de septiembre en 1890 en Devon, Inglaterra. Recibió educación privada y estudió en diversos institutos de París; trabajó como enfermera durante la primera guerra mundial que aprendió de los venenos que le sirvieron para sus asesinatos. Era 1920 cuando escribió su primera novela “El misterioso caso de Styles”.

Entramos ahora de lleno a su vida privada, tanto o más agitada que sus novelas. Se casó en 1914 con Archibald Christie, de quien se divorció y de donde fijó su apellido como autora. En 1926, afectada por una supuesta depresión, desapareció misteriosamente luego de que su coche apareciera abandonado al borde de la carretera: fue hallada once días más tarde bajo un posible cuadro de amnesia en un hotel, alojada con el nombre de una amante de su marido.

En 1930 se casó con el arqueólogo Max Mallowan, a quien acompañó en sus viajes a Irak y a Siria. (Tiene razón el lector atento que asoció este viaje con las novelas: “Asesinato en la Mesopotamia” y “Muerte en el Nilo” -de 1936- y “Cita con la muerte, de 1938”).

Agatha Christie había conocido Egipto cuando en 1910 acompañó durante tres meses a su madre enferma a El Cairo, pero si bien visitó la gran pirámide de Giza, no le inspiraron en su momento algunas de sus más conocidas novelas. Tampoco sus propuestas editoriales fueron todas recibidas con beneplácito. “El misterioso caso de Styles”, donde presentó a su personaje Hércules Poirot, fue rechazada por seis empresas editoriales y solo aceptada por la empresa que la editó, pero con la condición de que cambiara el final.

En su autobiografía, Agatha Christie dijo que lo bueno de escribir historias de detectives es que hay muchos tipos: pasional, policial intrincado y thriller desenfado. Expresó también que los relatos policiales de pasión tienen como fin “ayudar a salvar la inocencia”, porque eso es lo que importa y no la culpa. Dijo también –y hay que prestar especial atención a este concepto- que la novela policial era la historia de la persecución y en gran medida una historia con moraleja.

Llegado a este momento del artículo, los lectores atentos estarán ya preparando la ida a la librería a buscar “algo” de Agatha Christie, tan comprometida con la vida y sus mensajes. Y todo esto nos está llevando a una conclusión.

De que las moralejas, tan apreciadas por ella, siguen siendo útiles.