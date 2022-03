El Volkswagen Taos es el auto del año en Argentina

Por segundo año consecutivo, Grupo Premia eligió el “Auto del Año” en Argentina, el galardón más prestigioso del mercado nacional. El ganador de esta edición, y que llevará el título de “Auto del Año 2022”, fue el Volkswagen Taos.

“Estamos orgullosos por este reconocimiento y convencidos del éxito que representa Taos en nuestro país. Un ejemplo de fabricación local, con los más altos estándares en términos de calidad, tecnología y seguridad”, destacó Martín Massimino, Director Comercial del Grupo VW Argentina.

Grupo Premia es una organización compuesta por Matías Antico, Augusto Brugo Marcó, Gabriel Silveira, Martín Simacourbe, Eduardo Smok, Gabriel Tomich y Guido Tonelli. Al igual que el año pasado, además de estos siete periodistas, la votación contó con la participación de Carlos Figueras.

“Nos llena de orgullo que nuestro Taos sea Auto del Año 2022 en Argentina. Este reconocimiento es otro reflejo del gran trabajo realizado por el equipo de Volkswagen Group Argentina para producir un vehículo moderno, seguro, innovador y confortable, apostando siempre por la industria de nuestro país y por la satisfacción de nuestros clientes”, comentó Thomas Owsianski, Presidente & CEO de Volkswagen Group Argentina.

Para decretar el premio, los jurados asignan 25 puntos a los finalistas (son siete, elegidos previamente) con la premisa de no entregar más de 10 unidades a ninguno y al menos una a cada uno de ellos. Así, con 48 puntos en la sumatoria, el VW Taos superó en la final a los Toyota Corolla Cross (41 puntos), Ford Bronco Sport (33), Ford F-150 (21), Renault Duster (21), Audi E-Tron (20) y Jeep Gladiator (16).

Para participar de la elección, los modelos debían ser presentados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021 y tener al menos una versión con precio de venta al público (no preventa).

Cabe recordar que para este premio no se tienen en cuenta restylings o versiones y motorizaciones agregadas a una gama ya a la venta.