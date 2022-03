Primera B: Todo lo ocurrido en el fútbol de la zona

El torneose había puesto en marcha con el adelanto que jugaron en Frontera, Defensores y Sportivo Santa Clara, con victoria de la visita por 2 a 0.Ayer se completó la fecha con el resto de los encuentros:Cancha: Tiro Federal de Moisés Ville.Árbitro: Juan González.Reserva: 3-235m PT Matías Acuña (IA) y 25m ST Francisco Portela (IA).Cancha: Deportivo Bella Italia.Árbitro: Guillermo Vacarone.Reserva: 2-224m ST Ignacio Dietz (BI)Cancha: Moreno de Lehmann.Árbitro: José Domínguez.Reserva: 1-140m PT Eugenio Gaido (M), 5m ST Gianluca Giacobonne (B) y 10m ST Sergio Molina (B).Cancha: San Isidro de Egusquiza.Árbitro: Claudio González.Reserva: 0-020m PT y 35m ST Denis Caglieris (SR), 35m PT Rolando Domingorena (SR) y 2m ST Rubén Rojas (SR).Cancha: Deportivo Susana.Árbitro: Sebastián Garetto.Reserva: 0-010m ST Tomás Bovo (AE).Cancha: San Martín de Angélica.Árbitro: Sergio Romero.Reserva: 1-128m PT de penal Germán Vannay (SM).Cancha: Libertad Estación Clucellas.Árbitro: Gustavo Franco.Reserva: 2-117m PT de penal Gastón Pomba (L), 35m ST Máximo Imhoff (L), 41m ST Nahuel Torres (L).Cancha: Deportivo Josefina.Árbitro: Rodrigo Pérez.Reserva: 0-211m PT Rodrigo Calvo (DJ), 30m PT Nicolás Alfonso (DJ), 6m ST Eder Molina (LH), 11m ST Marcos Pino (LH) y 37m ST Alejandro Pérez (LH).42m PT Elías Romero (DJ) y Brian Ceballos (LH), 45m ST Santiago Bertoli (LH).La segunda fecha del Apertura tendrá los siguientes cotejos:Sp. Santa Clara vs Libertad Estación Clucellas, Juventud Unida vs San Martín de Angélica, Zenón Pereyra vs Dep. Susana, Atl. Esmeralda vs La Hidráulica, Def. de Frontera vs Dep. Josefina.Sp. Roca vs Moreno de Lehmann, Belgrano San Antonio vs Dep. Bella Italia, Arg. de Humberto vs Tiro Federal Moisés Ville, Ind. Ataliva vs Ind. San Cristóbal. Libre: San Isidro.