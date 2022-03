Sportivo le ganó el clásico a Quilmes

En la jornada de ayer se vio una jornada estupenda de Liga Rafaelina de Fútbol . Un clima ideal y canchas repletas de público para seguir viviendo la primera fecha del torneo Apertura masculino de Primera A y Primera B.

En una nueva edición del clásico de las vías, Sportivo Norte venció 1-0 a Argentino Quilmes en el estadio Agustín Giuliani.

En barrio Parque, Ben Hur goleó 4-0 a Argentino de Vila y Peñarol, que visitó al Deportivo Ramona, cayó por la mínima.

También hubo fútbol en Aldao y Clucellas.



SIGUE HOY



Este primer capítulo del Apertura de Primera A tendrá continuidad en la noche de hoy con el juego que disputarán en el estadio Germán Soltermam, 9 de Julio y Ferrocarril del Estado. El mismo comenzará a las 20.30hs (Reserva 19hs) y será arbitrado por Darío Suárez.

Para el miércoles, a las 20.30hs (reserva 19hs) quedará Libertad de Sunchales vs Atlético María Juana (Darío Suárez).



Todos los partidos de ayer:



ZONA A



Ben Hur 4 vs Argentino de Vila 0



Cancha: Ben Hur

Árbitro: Leandro Aragno.

Reserva: 6-0



Goles: 4m PT Agustín Asteggiano (BH), 28m ST de penal Sebastián Jiménez (BH), 40m ST Luciano Ojeda (BH) y 43m ST Andrés Grosso (BH).



Deportivo Aldao 0 vs Deportivo Tacural 0



Cancha: Deportivo Aldao.

Árbitro: Guillermo Tartaglia.

Reserva: 0--0



Goles: no hubo.



Deportivo Ramona 1 vs Peñarol 0



Cancha: Deportivo Ramona.

Árbitro: Mauro Cardozo

Reserva: 2-1



Gol: 40m PT Bruno Tascón (DR)



Argentino Quilmes 0 vs Sportivo Norte 1



Estadio: Agustín Giuliani.

Árbitro: Ángelo Trucco

Reserva: 1-1



Gol: 26m PT de penal Marcos Quiroga (SN)



Florida de Clucellas 0 vs Bochazo 2



Cancha: Florida de Clucellas.

Árbitro: Ariel Gorlino

Reserva: 1-1



Goles: 2m ST Mauricio Citroni (B) y 42m ST Alexander Córdoba (B). Expulsado: 36m PT Benjamín Kront (F).



PRÓXIMA FECHA



Mañana, cuando se desarrolle la reunión del CD, se confirmará la programación de la fecha 2 del Apertura. Los encuentros serán los siguientes: ZONA A: Peñarol vs Dep. Aldao, Dep. Tacural vs Brown de San Vicente, Atlético de Rafaela vs Ben Hur, Argentino de Vila vs 9 de Julio. ZONA B: Bochófilo Bochazo vs Talleres (MJ), Unión Sunchales vs Arg. Quilmes, Sportivo Norte vs Libertad de Sunchales, Atlético (MJ) vs Ferrocarril del Estado. INTERZONAL: Florida de Clucellas vs Dep. Ramona.