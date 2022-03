Un sicario de "Yiyo" Ramallo detrás de crimen en Morteros

Los días 6 y 9 de marzo último, se realizaron en los Tribunales de Rafaela, bajo fuertes operativos de seguridad, las audiencias imputativa y de medidas cautelares, en las cuales 11 personas acusadas de pertenecer a la banda criminal (asociación ilícita) de Evelio Horacio "Yiyo" Ramallo -es decir organizados para cometer crímenes por encargo con sicarios contratados- quedaron detenidas con prisión preventiva sin plazos por orden de la Justicia.

En esas largas audiencias, se mencionaron muchas más personas que las 11 que terminaron detenidas con prisión preventiva.

Entre esas personas se mencionó repetidamente a un menor de edad, como uno de los sicarios que revestían "el rol de miembro, ejecutando hechos violentos en favor de la asociación", es decir los que tiraban los tiros ordenados por Ramallo desde la cárcel.

Entre los tres mencionados de ocupar ese rol se mencionó a uno en particular: Tomás L., alias “Toma Jugo”, de 17 años al momento de los ilícitos adjudicados.

Recordamos que "Yiyo" Ramallo es considerado un peligroso narco rafaelino que está cumpliendo una condena a 23 años de cárcel en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, y aún tiene pendiente la causa mencionada párrafos anteriores sobre su rol de jefe de una banda para cometer crímenes con sicarios.



BREVE

REPASO

Tomás L. fue quien participó en dos violentos y recientes hechos de sangre en favor de "la asociación" en Rafaela y Bella Italia.

El primero de ellos publicado por este Diario el 10 de febrero último, bajo el título: “Bella Italia: herido de arma de fuego”, allí dimos a conocer que -tal como se ventiló en Tribunales- Evelio "Yiyo" Ramallo como jefe de la asociación ilícita y mediante el pago de una suma de dinero, indujo ó determinó a Tomas L. de 17 años, a que diera muerte a algún miembro de la familia de Sebastián G. en Bella Italia. Ese día Tomás L. disparó contra Tomás P. dejándolo gravemente herido.

No había pasado mucho tiempo cuando también en este Diario, el 22 de febrero último bajo el título: “Tentativa de homicidio: les dispararon desde una moto”, se hacía referencia allí a que en calle Carlos Gardel al 500 de Rafaela, Tomás L. participó de un "encargo" donde junto a un acompañante hirieron gravemente de varios disparos a Luciano Vega junto a Kevin Ugarte. Luciano Vega fue hospitalizado en grave estado.



EN MORTEROS

En las audiencias mencionadas se repitió reiteradas veces que Tomás L., de 17 años, también habría participado en calidad de autor material de otro de los "encargos" de su jefe, en suelo cordobés, más precisamente en la ciudad de Morteros.

En esta causa Ramallo está imputado como supuesto "autor intelectual de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y la participación de un menor". Por este hecho ocurrido en Morteros, Tomás L. está sindicado como el autor material del hecho de homicidio a José Luis Cáceres.

Tras ser detenido en Rafaela, alias "Toma Jugo" fue alojado en el Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba, a disposición de la justicia de la vecina provincia.



ÚLTIMA PRÓFUGA

En relación al homicidio de José Luis Cáceres de 48 años en Morteros, ya son 8 los detenidos y no quedan prófugos. Una mujer identificada como Jésica Noel Suárez, fue detenida ayer en Santo Tomé. Este homicidio habría sido un aparente "ajuste de cuentas" vinculado al narcotráfico.

Sobre Jésica Suárez pesaba una orden de captura nacional e internacional, y su aprehensión se concretó ayer domingo en un domicilio de la ciudad de Santo Tomé (Santa Fe). La mujer está imputada como supuesta autora de "homicidio calificado por el uso de arma de fuego y participación de un menor de edad".



EL HOMICIDIO

DE MORTEROS

En referencia a los detalles del hecho, según consignó La Voz de San Justo -es que estas audiencias imputativas se realizaron en Córdoba por jurisdicción-, Cáceres vivía junto a su madre en una vivienda de calle Brown 841 de barrio Urquiza de Morteros, donde ocurrió el ataque a las 4.30 que habría sido protagonizado por dos personas que se movilizaban en una motocicleta.

El hombre y su madre se encontraban descansando. La mujer escuchó que intentaban abrir la puerta, despertó a su hijo para que viera qué ocurría, Cáceres se levantó de la cama y en ese momento se produjeron varios disparos siendo que uno de los proyectiles que ingresó por la ventana le impactó a la altura del pecho.

Gravemente herido, Cáceres se dirigió al dormitorio de su madre pidiendo ayuda, pero se desvaneció cayendo sobre ella y murió.