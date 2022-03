Atlético buscará recuperarse en casa

Luego de una nueva derrota como visitante, ante el Deportivo Morón el pasado miércoles, Atlético de Rafaela buscará la recuperación en casa, donde vino consiguiendo resultados positivos y ya es hora de empezar a mostrar algo ‘diferente’.



Este lunes desde las 20.00hs la ‘Crema’ estará recibiendo en el estadio Monumental al Deportivo Madryn, por la fecha 8 de la Primera Nacional, encuentro que será inédito al ser la primera vez que se enfrenten estos dos equipos en el profesionalismo.



El árbitro principal será Lucas Novelli, quien tendrá como asistentes a Hernán Vallejos y Mariana Dure. Las acciones del juego se podrán seguir vía streaming por TyC Sports Play.



El conjunto que dirige Rubén Darío Forestello viene de caer ante el Gallo 2-0 y de local mantiene su invicto con un empate (1-1 vs Villa Dálmine) y dos victorias (3-0 a Gimnasia Jujuy y 1-0 a Temperley).



Con respecto al rendimiento de la ‘Crema’, que no viene siendo el esperado, en su última presentación y más allá de la caída el DT vio una evolución. Ante ello, se espera que repita la formación inicial que viene de jugar en el Oeste porteño.



Nicolás Aguirre, como Diego Cardozo, aún se recuperan de sus lesiones musculares y no pueden ser termindos en cuenta por Forestello.



El rival, que juega por primera vez en su historia en la segunda categoría del fútbol argentino, suma 11 puntos, con 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Los dirigidos por Ricardo Pancaldo vienen de perder en el clásico de Puerto Madryn ante Guillermo Brown, por 1 a 0.



Las posibles formaciones y datos del partido:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Julio Salvá; Juan Galetto, Fabricio Fontanini, Guido Milán y Jonás Aguirre; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Franco Bellocq y Matías Valdivia; Gonzalo Lencina y Claudio Bieler. Suplentes: Nahuel Pezzini, Jonatan Fleita, Agustín Costamagna, Franco Faría, Facundo Soloa, Marco Borgnino y Gino Albertengo. DT: Rubén Darío Forestello.



DEPORTIVO MADRYN: Marcelo Ojeda; Franco Flores, Gonzalo Rocaniere, Mauricio Mansilla y Lucas Pruzzo; Leonardo Marinucci, Federico Recalde, Gonzalo Cozzoni, Julio Zuñiga o Rodrigo Migone; Brian Fernández y Sebastian Jeldres o Rodrigo Castillo. Suplentes: Yair Bonnin, Mauro Peinipil, Nicolás Sánchez, Francisco Molina, Sebastián Hernández, Migone o Zuñiga y Castillo o Jeldres. DT: Ricardo Pancaldo.



Estadio: Nuevo Monumental.

Árbitro: Lucas Novelli.

Asistentes: Hernán Vallejos y Mariana Dure.

Cuarto árbitro: Mauricio Martín.

Hora: 20.00

TV: TyC Sports Play.