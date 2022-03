Andrés Larroque contra el presidente Fernández

ANDRÉS LARROQUE. "No tiene en cuenta a Cristina".

FOTO ARCHIVO ANDRÉS LARROQUE. "No tiene en cuenta a Cristina".

BUENOS AIRES, 28 (NA). - La interna del Frente de Todos se reavivó ayer, luego de que el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, arremetiera nuevamente contra el presidente Alberto Fernández tras remarcar que "hay un nivel de ingratitud muy grande" en el espacio.

Larroque, quien lidera la agrupación kirchnerista "La Cámpora", cuestionó al mandatario nacional al considerar que "no tiene en cuenta a Cristina Kirchner" en la toma de decisiones.

"Tenemos que estar a la altura, tener grandeza. El Presidente como sus laderos o personas de mayor confianza, deben salir del laberinto en que se metieron respecto a creer que el enemigo es Cristina o el sector que representa", disparó el funcionario provincial en declaraciones radiales.

Los dichos de Larroque se dieron luego de que Fernández le remarcara a "La Cámpora" que la presidencia del país "no es colegiada".

El también dirigente kirchnerista aseguró que la interna dentro del Frente de Todos le "duele mucho" y pidió "no tenerle miedo al debate, resolver rápido, hablando de frente, dejando las chiquilinadas".

En la misma línea, el ministro que responde a Axel Kicillof, cuestionó a los funcionarios cercanos al Presidente, a los que los definió de "laderos" y "amigos".