Katopodis fue duro con el kirchnerismo

BUENOS AIRES, 28 (NA). - El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, advirtió sobre los riesgos de la división de la coalición oficialista y apuntó contra el kirchnerismo al sostener que "sería muy irresponsable dejar a la gente en manos" del ex presidente Mauricio Macri.

El ex intendente de San Martín alertó que "sin unidad, vuelve Macri", y en sentido pidió "no ser funcionales" a la restauración del proyecto de Juntos por el Cambio.

"Lo vimos a Macri pasearse por los canales de TV diciendo que quiere volver a ser Presidente. Tenemos que entender que cada vez que tenemos diferencias al interior del Frente de Todos eso es funcional de que el macrismo vea la oportunidad de volver. Lo que vengo planteando claramente es que sin unidad vuelve Macri y que los mismos que gobernaron entre 2015 y 2019 tengan más chances de volver a hacerlo", resaltó.

"Somos una coalición, tenemos matices, miradas y diferencias. Está claro que somos una coalición porque por supuesto hay distintas expresiones políticas que conformaron este Frente de Todos que vino para quedarse. Vamos a ganar elecciones, vamos a perder elecciones. Vamos a tener seguramente muchas diferencias hacia adelante, pero es importante que sigamos fortaleciendo esa herramienta, que es la que validó la gente", agregó.

Para el ministro, el eje del debate al interior del Frente de Todos tiene que ser la unidad pero también la necesidad de "mejorarle la vida cotidiana a la gente".

"Tenemos que volver a centrar la discusión del Frente de Todos. La discusión del Frente de Todos tienen que estar en clave de cómo mejorar la vida de la gente. No nos van a votar por estar juntos sino por mejorarle la vida cotidiana a la gente. La principal plataforma que tenemos para ser competitivos en 2023 es que podamos llevar adelante un proyecto de país serio, un modelo de país productivo", expresó.

Más allá de las dificultades que atraviesa el país, "el Griego" destacó la baja del desempleo al 7% ("cosa que no existía desde el año 2013") y el crecimiento del país durante dos años consecutivos (lo que "no sucedía desde hace diez años").

"Nosotros sentimos que ya recuperamos todo lo que se perdió en la pandemia y ahora nos toca recuperar todo lo que los argentinos perdieron en los cuatro años de Macri", afirmó.

"El primer paso para que la gente pueda sentir que podía recuperar en su bolsillo era salir de la pandemia y resolver el acuerdo con el FMI. Ahora queremos que se sienta en el bolsillo y en la vida de cada uno de los argentinos", concluyó al respecto.