Guillermo Francella sobre su nueva película, "Granizo"

El reconocido intérprete, Guillermo Francella, habló para el programa de Jonatan Viale emitido por Radio Rivadavia, “Pan y Circo”, en el cual contó un poco sobre la nueva cinta que protagoniza: “Granizo”.

Esta producción de Netflix que está próxima a estrenarse, trata sobre un famoso meteorólogo de la televisión que se convierte en el enemigo público número uno cuando se equivoca al prevenir una terrible tormenta de granizo. Este hecho obligará al meteorólogo a huir de la gran capital para encontrar refugio en su ciudad natal.

Al respecto, confesó que está “ilusionado” con esta película. “Ya desde la lectura del guión me gustaba el universo que trataba. Un universo que habla de lo efímero del éxito, de la cultura de la cancelación, de las redes, de los egos… De algún modo, comportamientos que he reconocido y visto en gente, en un momento actual”.

En ese sentido, agregó que las redes sociales son buenas para “difundir un trabajo o para comunicar algo”. Y continuó: “Ahora, otra cosa es compartir con tus seguidores desde la salud, hasta la cena o antes de irte a dormir… Es como que no podría”.

En la entrevista, también hizo una comparación entre su personaje, el cual se equivoca profundamente, y los políticos argentinos. Al respecto, mencionó que “lo que pasa es que uno ya esa incredulidad o ese escepticismo que hay para con la raza política, lo tiene medio internalizado de tal modo que ya nada es sorpresa. Ellos lo viven muy naturalmente”.

“Entonces, a mí el hecho de un meteorólogo me lleva más a decir ‘Pobre, se equivocó’”, añadió. En cambio, cree que los políticos se viven equivocando “con naturalidad, y eso es lo que genera mucha bronca en la gente. Por eso el escepticismo general, aunque trato de ser optimista de algún modo”.

También habló sobre el humor social, el cual lo relacionó con la situación política actual: “¿Cómo se puede disfrutar con la incertidumbre que hay? ¿Con esto que ocurre? No podemos estar como plenos y felices. No sé si alguna hubo una época que fuera increíble, donde estuviéramos plenos y felices”.

“Evidentemente hay veces que vientos de cola del mundo favorecen a los Gobiernos o no. Intento ser optimista porque si no, me hace mucho daño”, concluyó contundente sobre el tema. NA