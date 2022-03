Las mujeres y el deporte

POR SILVIA IBARRA

Marianela se ha destacado, en la liga local, tanto en básquet como en fútbol femenino. Gisela Trucco es la protagonista de un hecho histórico, es la primera mujer que integró una terna arbitral de un partido de fútbol masculino de primera división. Ellas son parte de los cambios que se están dando en el ámbito deportivo, principalmente en un área que era, hasta hace un tiempo atrás, exclusivo de los hombres.

MARIANELA GAUNA

Marianela Gauna tiene 23 años, estudia una tecnicatura de entrenamiento deportivo en la UNRaf, y juega en dos disciplinas distintas, fútbol femenino en Atlético de Rafaela y básquet femenino en Ben Hur.

En ambos deportes alcanzó grandes logros, es una gran jugadora que se esfuerza y eso le da frutos. Algunos de sus méritos en básquet fueron: ser convocada a la selección rafaelina y salir campeona, en el año 2017 con el Club estuvieron entre los 4 equipos mejores del país, el año pasado fueron campeonas de la Liga Local. El equipo tuvo muchos altibajos como cambios de técnicos, pero siempre se mantuvieron unidas, eso cree que es lo que las ayudó a lograr el campeonato.

En cuanto al fútbol, en el 2021 se consagraron campeonas del torneo apertura y luego consiguieron el logro absoluto tras ganarle la final a Sportivo Norte.

¿Qué te impulsó a practicar esos deportes?

Con respecto a básquet, estaba en un torneo interescolar de handball y uno de los profesores que organizaba era director técnico en Ben Hur. Él me llamó para invitarme a probarme para jugar al básquet porque veía que yo tenía condiciones para ello.

Fútbol siempre lo practiqué, jugaba en los campitos con mis amigos hasta que se dio una oportunidad, La Redó lanzó el torneo Lady FC y con un grupo de amigas armamos un equipo. Recién en ese entonces empecé a jugar con chicas.

Tanto básquet como fútbol representan mucho en mi vida, me acompañaron siempre. Sin ellos no podría ser ni la mitad de lo que soy hoy en día. Me ayudaron mucho a crecer como persona.

¿Cómo amalgamas ambos deportes con el estudio y el trabajo?

Con respecto a mi rutina, por la mañana estudio, por la tarde trabajo y a la noche entreno. Tenía la suerte de que ambos deportes se dividían en los días de semana, y me coincidían una sola vez. Cuando llegaba ese día priorizaba ir a entrenar fútbol. En este último tiempo, días y horarios cambiaron, y tuve que elegir un solo deporte, me incliné por fútbol.

Quiero destacar el compromiso del Club Atlético de Rafaela por la gran oportunidad que nos dieron para que este año podamos jugar la Primera C a nivel nacional. Es un gran paso para el fútbol femenino en Rafaela. Confían mucho en nosotras, vamos a dejar todo para poder hacer un buen papel.

¿Qué barreras debiste afrontar? ¿A las mujeres se les presentan más desafíos?

No fue tan difícil afrontar barreras, es necesario que se le dé la misma importancia al fútbol femenino como al masculino.

En el año 2019, cuando salieron las ternas de la fiesta del deporte, el fútbol femenino no estaba mencionado. La Matria Futbolera, al enterarse de lo sucedido, decidieron junto al público organizar una terna de 4 chicas destacadas del año y en esa oportunidad fui elegida como la futbolista del año. El año pasado, la fiesta del deporte tuvo su terna para el fútbol femenino, y se resolvió la falla que hubo. Fuimos felices al enterarnos.

Las mujeres hoy en día están cada vez más empoderadas, yo creo que nada es imposible. Soy de la nueva generación, sé que esta lucha viene desde hace muchos años. Hoy hay ya un camino hecho y la lucha por nuestros derechos es más fuerte. Un claro ejemplo es que, en Estados Unidos tanto la selección masculina como la femenina van a cobrar el mismo sueldo. Eso, para mí, quiere decir que en Argentina no estamos tan lejos de que ocurra. Hay que seguir en la lucha, sé que se viene muchas cosas grandes para nosotras.

¿Cuál es tu aporte para otras mujeres?

Me gusta mucho incentivar a las chicas a que den el paso de animarse a grandes cosas con el fútbol. Muchas veces las ganas están, pero el miedo las inhibe. En esos casos, siempre las animo a salir adelante, a que se atrevan. Hoy, tengo la oportunidad de ser profesora en las infantiles de fútbol femenino y mi objetivo es que se enamoren del deporte para que el día de mañana puedan cumplir con todos sus sueños. Lo primero es formar personas, después deportistas.

¿Un mensaje para las mujeres?

Nunca se den por vencidas con nada, luchen siempre por sus metas, sueños y objetivos. No importa si son pequeños o grandes, hay que seguirlos para crecer.

GISELA TRUCCO

Gisela Trucco tiene 34 años de edad, es profesora de educación física y ha sido protagonista de un hecho histórico, es la primera mujer que integró una terna arbitral de un partido de fútbol masculino de primera división. En 2020 ingresó a FIFA como árbitra asistente internacional, primera mujer del interior del país que lo logra.

¿Qué te impulsó a dedicarte al arbitraje?

Mi papá me impulsó a dedicarme al arbitraje. Él fue un consejero y mi guía para tomar la decisión de ser árbitro. Siempre en nuestras charlas me decía que haga el curso de árbitro porque en un futuro se iban a necesitar mujeres para dirigir, que el fútbol iba a crecer y a desarrollarse y que tenía condiciones físicas para hacerlo. Practicaba atletismo, 100 mts con vallas, entonces estaba preparada para correr a los jugadores por la línea. Me rehusé por mucho tiempo, hasta que le hice caso y me anoté en la liga rafaelina.

Inicié mi carrera de árbitro de fútbol en la liga rafaelina. Gracias a "Poche" Barbieri, quien era el instructor de la liga, pude crecer y hacer mis primeras armas.

¿Qué recordás sobre tu debut en primera división de fútbol masculino?

Mi debut en primera división es uno de los recuerdos más lindo que tengo en mi carrera arbitral, pero también siempre digo que si tuviera la oportunidad de volverlo a vivir lo haría distinto, lo disfrutaría mucho más porque en ese momento tuve muchos nervios y una mezcla de sentimientos. Desde la felicidad por la oportunidad que tenía hasta la responsabilidad, el miedo a fallar. Había mucha gente que tenía puesta su fe en mí y yo sabía que de mi actuación iba a depender la oportunidad para mis otras compañeras.

Tampoco imaginé la repercusión que iba a tener, me llamaron de muchos medios, era una gran noticia en el mundo del deporte.

¿Qué barreras debiste afrontar? ¿Fue difícil llegar?

Fue difícil llegar y es muy difícil mantenerse, por el nivel de competencia y de exigencia que hay. Empecé a dedicarme principalmente para que mi papá no me insistiera más. Mis primeras barreras fueron que me aceptarán en este mundo porque no había ninguna otra mujer, estaba sola, no tenía compañeras ni amigas para conversar. Sin embargo, fueron barreras que me hicieron fuerte, me hicieron crecer y especialmente me hicieron dar cuenta que realmente era lo que amaba y me gustaba. El amor por esta profesión fue creciendo. Es una decisión de vida ser árbitro y constantemente están estas barreras del prejuicio, te señalan con el dedo, te etiquetan. A pesar de todo, el trabajo que una hace dentro de la cancha con aciertos y con errores muestra que está preparada para ocupar este lugar. Tengo que agradecer a cada persona que me dio su mano o una oportunidad, que aparecieron en el momento indicado, como Poche Barbieri, instructores de AFA y mi entrenador Joaquín Ávila que hoy es un gran propulsor de mi carrera.

¿Las mujeres se encuentran con más desafíos en el mundo del fútbol?

Creo que las mujeres de por sí, en todo ámbito de la vida, siempre tenemos que demostrar un poquito más. Tenemos que ratificar constantemente nuestro lugar, nuestras condiciones. Pero esto tiene algo positivo nos desafía constantemente a dar lo mejor, hace al crecimiento personal y profesional.

La mujer fue ocupando espacios que antes eran impensados en la sociedad, poniéndonos a la par de los hombres. Por lo que creo que hay que dejar las etiquetas de lo que es del hombre y que de la mujer. Hay que aceptar cuando una persona tiene mejores condiciones que otra y eso no lo determina la condición de ser hombre o mujer.

¿Por qué crees que llevó tanto tiempo para que las mujeres se abran paso en el ambiente del fútbol?

Creo que llegó cuando debía hacerlo, cuando las condiciones estaban dadas porque se necesitan políticas que acompañen y gente que esté dispuesta a colaborar; es todo un proceso. El presidente Claudio Tapia fue quien hizo una gran apuesta por las mujeres en el fútbol. Con la profesionalización del fútbol femenino, la televisación de los partidos, los contratos de las jugadoras.

Nosotros como argentinos y tan apasionados del fútbol no podíamos quedarnos atrás con los cambios que se estaban dando en el mundo, y debíamos evolucionar a la par. De a poco se está empezando escribir la historia del arbitraje femenino. Se deben dar pasos que permitan que estemos en constante crecimiento. Cuando me inicié no había muchas mujeres de referentes, pero hoy las chicas tienen antecedentes de los cuales sostenerse.

¿Alguna reflexión para las mujeres?

Cuando se persigue un sueño, el camino puede ser difícil, largo, puede haber caídas y frustraciones. Muchas veces tuve muchas ganas de dejar, pero mi familia siempre fue un sostén importante. Cuando todo se tornaba difícil, hubo personas que me alentaban a abandonar para que no la pasara mal, pero mi corazón me indicaba lo contrario. Por todo ello, creo que, si se está convencida de lo que se quiere hay que aferrarse a eso, a la familia, a los amigos y todo se acomodará a nuestro favor.