Rafaela trabaja activamente en controles en el agua y el aire

La dirección de Medio Ambiente que depende de la secretaría de Ambiente y Movilidad, está trabajando en el marco de una planificación ambiental que lleva en los distintos compartimentos ambientales de la ciudad.

Al respecto, el responsable del área Juan Nittmann comentó: “Tenemos varios aspectos que incluimos y abordamos dentro de este gran tema que es el ambiente. Hace algunos días, el 22 de Marzo, se celebró el Día Mundial del Agua, y es importante que los rafaelinos y rafaelinas sepan que en ese contexto nosotros estamos trabajando en los distintos controles: agua subterránea, agua superficial y control de canales, en lo que serían los monitoreos de los parámetros fisicoquímicos, organolépticos y también incluimos obviamente el agua de red que es la que consumen los habitantes de esta ciudad, para brindarles seguridad y calidad de vida”, precisó.

El funcionario, contó que se realizan monitoreos periódicos donde se controlan todos los parámetros e indicó que dentro de lo que es el monitoreo de agua subterránea trabajan en conjunto con personal científico de la Universidad Tecnológica Nacional, llevando a cabo tareas de investigación. Dijo que aprovechando esas tareas se tiene en cuenta la propia base de datos hidrológica, para mantener a los ciudadanos con la certeza de que la Municipalidad de Rafaela a través de la dirección de Medio Ambiente, tiene el control de los compartimentos ambientales, en este caso del agua.

Nittmann manifestó que “también nos abocamos al control de la calidad de aire, básicamente dentro de lo que es el programa Aires Nuevos para la Nueva Infancia, donde nosotros controlamos el monitoreo de alguno parámetros como por ejemplo de material particulado de 2,5, que es una fracción respirable muy importante de controlar. Esto lo controlamos en tres puntos estratégicos de la ciudad y tenemos un radio de acción de 5 kilómetros; entre otros parámetros que controlamos también tenemos dióxido de carbono, temperatura y humedad”.

El director de Medio Ambiente local, señaló que “trabajamos en la concientización en conjunto con el Instituto para el Desarrollo Sustentable, en distintos programas ambientales, sobre todo en educación ambiental, y tenemos bajo nuestra órbita controlar la factibilidad de todas aquellas actividades que se quieran realizar por parte de instituciones u organizaciones, donde las clasificamos desde el punto de vista del ambiente y luego vamos condicionando esto de acuerdo a la normativa vigente a nivel provincial y nacional”.

Desde la dirección de Medio Ambiente, cooperan en diversas acciones, algunas vinculadas a la campaña del dengue a partir del control que llevan adelante en piletas de la ciudad, también controlan residuos y trabajan en el programa “grandes generadores”.



LA NUEVA ORDENANZA

DE FITOSANITARIOS

Nittmann comentó que dentro de la dirección que tiene a su cargo, funcionan distintas áreas, una de las cuáles es la de agroecología y fiscalización de productos fitosanitarios, donde a partir de la nueva Ordenanza 5331, “nosotros fiscalizamos todas las aplicaciones que se realizan en el perímetro urbano de la ciudad, y actualmente estamos acomodando de acuerdo a la progresividad que implica esta nueva normativa, todos los controles de las nuevas recetas que ingresan a nuestro sector. Hay inspectores que controlan la aplicación de estos productos. A su vez, también recibimos denuncias, y a partir de ahí nos acercamos a las viviendas y analizamos cual es la situación y que medidas correctivas se pueden desarrollar para brindarle tranquilidad y seguridad al vecino”.



LA EXPLOSIÓN EN

AUSTIN POWDER

El titular de la dirección de Medio Ambiente, al ser consultado por las consecuencias ambientales que produjo la explosión ocurrida hace algunas semanas, en la planta que la firma Austin Powder tiene en el norte de la ciudad, manifestó que “lamentablemente fue un hecho que nos tomó a todos de sorpresa y en donde desde la Municipalidad, tomando cartas en el asunto, hicimos un panel interno con Fiscalía Municipal donde llevamos adelante una inspección general junto a un equipo técnico que vino desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Nos acercamos a la empresa para coordinar como ejecutábamos todas las medidas ambientales pertinentes a lo que había sucedido, y tuvimos una instrucción por parte de la fiscal que lleva adelante la investigación, que nos comunicó que por seguridad y para preservar todo lo vinculado a las pruebas, no podíamos ingresar”.

El funcionario, explicó que a raíz de esto, “quedamos a la espera de que la empresa nos acerque un informe junto a los peritos de la justicia, para que en un futuro podamos concurrir y analizar realmente cual es la magnitud del pasivo -si es que la hay-, porque al no poder ingresar no se puedo hacer ese análisis. Seguimos trabajando con las demás reparticiones y evaluando a partir de lo ocurrido cómo podemos interactuar más con los organismos provinciales y nacionales para generar planes de contingencia que nos permitan adelantarnos a estos eventos”, finalizó Nittmann .