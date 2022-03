Zelenski pide aviones y tanques a Occidente

BUENOS AIRES, 28 (NA). - En medio de los ataques rusos, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló que habló con las tropas que defienden la ciudad sureña de Mariúpol y valoró su "determinación, heroísmo y firmeza".

"Hoy hablé con los defensores de Mariupol. Estoy en contacto constante con ellos. Su determinación, heroísmo y firmeza es asombrosa", sostuvo el mandatario sobre la localidad ubicada a orillas del mar de Azov.

En la misma línea, reiteró el reclamo de aviones y tanques a Occidente para facilitar las condiciones de las patrullas ucranianas que resisten el embate de Rusia.

"Si sólo aquellos que han estado pensando durante 31 días cómo entregar decenas de aviones y tanques tuvieran el 1 por ciento del coraje que tienen ellos", sostuvo Zelenski, con evidente malestar.

Asimismo, acusó a gobiernos occidentales de "tener miedo de impedir esta tragedia, miedo nada más que de tomar una decisión".

Y continuó: "Entonces, ¿quién está a cargo de la comunidad euro-atlántica? ¿Moscú todavía, gracias a sus tácticas de miedo? Nuestros socios deben acelerar su ayuda a Ucrania".

Por su parte, el jefe de Estado insistió con la advertencia de riesgo sobre los Estado bálticos, Polonia y Eslovaquia "solo por haber mantenido en sus hangares (y no entregado a Ucrania) apenas el 1 por ciento de todos los aviones y tanques de la OTAN".

"¡Apenas el 1 por ciento! No pedimos más y hemos estado esperando por ello durante 31 días!", ponderó Zelenski ante la demanda de equipamiento.

Varios países que componen la OTAN han cooperado con Ucrania con el envío de toneladas de armas, pero no con aviones ni tanques, que es lo que reclama con urgencia el líder del país invadido.

Ya la alianza atlántica ha manifestado que no enviará tropas a Ucrania, ni de combate ni de paz, para evitar "una confrontación directa con Rusia".

"Ucrania no puede derribar misiles rusos con fusiles y armas automáticas, que han sido el grueso de los suministros", se quejó.

Por último, remarcó: "Y no podemos desbloquear Mariúpol sin la cantidad necesaria de tanques, otros blindados y aviones. Todos los defensores de Ucrania lo saben".