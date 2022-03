Más de 60 mil rafaelinos recibieron la dosis adicional

Como es habitual en cada fin de semana, la Dirección Regional de Salud dio a conocer este sábado el reporte de vacunación contra el coronavirus correspondiente a la última semana. Según se detalla en el informe, en los últimos 7 días se aplicaron en la región, que abarca los departamentos Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio, otras 5.954 dosis para un total de 683.739 desde el inicio del operativo, allá por finales de diciembre 2020, de los cuales 268.711 se colocaron en el vacunatorio del Hospital "Jaime Ferré", 69.754 en el Hospital "Almícar Gorosito" de Sunchales y 41.148 en el Hospital "Don Julio César Villanueva" de la ciudad de San Cristóbal.

En cuanto a los pacientes vacunados oriundos de la ciudad de Rafaela, 111.446 cuentan con una dosis y 103.450 con ambos componentes, mientras que 60.019 rafaelinos han recibido la dosis adicional o refuerzo.

Según datos oficiales del INDEC, las proyecciones del último censo proyectan una población estimada de 109.790 habitantes en nuestra ciudad. Por lo tanto, podemos decir que el 94,23% de la población rafaelina cuenta con esquemas completos. Además, podemos mencionar que los menores vacunados entre 3 y 11 años que se les colocó la primera dosis en nuestro medio son un total 16.901 niños, los cuales representan un 83,39% de los menores adscritos a la red de salud pública de Rafaela, ya que en la misma figuran 19198 niños de 3 y 11 años referenciados a los diferentes establecimientos públicos.

En cuanto al tipo de vacuna utilizada, la Sinopharm continúa siendo la más aplicada hasta el momento con 202.547 dosis, seguida por la AstraZeneca con 177.055, la Sputnik le sigue con 118.426, la Pfizer con 115.123, la Moderna con 65.513, la Covishield con 4.032 y por último, la Cansino con 845.



QUEDAN 7 ACTIVOS

En tanto, este sábado la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud no comunicó nuevos casos de coronavirus en Rafaela (9ª vez que se da en el año), que registra 24.929 desde el inicio de la pandemia. El dato positivo de la jornada es que hasta el momento son 7 los vecinos que se encuentran cursando la enfermedad (hasta el viernes eran 13), mientras que los aislados son 19 y los recuperados 24.478. Además, por 23º día consecutivo no se reportaron fallecimientos en nuestro medio, que suma 344 decesos, mientras que el Hospital "Jaime Ferré" ya no registra pacientes Covid-19 internados (hasta ayer había 1 en UTI).

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó 31 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 736.616, de los cuales 62.384 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 673.047 por laboratorio, mientras que otros 1.187 fueron confirmados por autotest. Rosario registró 17 positivos y fue la localidad más afectada, mientras que en las últimas 24 horas falleció una persona con Covid en la "bota", que contabiliza 9.118 víctimas fatales. En la provincia aún hay 724.316 pacientes recuperados, en tanto que 3.182 personas continúan padeciendo la enfermedad.

Por último, el Ministerio de Salud informó ayer 1.445 nuevos contagios de coronavirus, además de 58 fallecidos por la pandemia en las últimas 24 horas. Se trata de una leve baja en la cantidad de casos y un moderado aumento en las muertes, respecto al sábado anterior, cuando se informaron 1.697 nuevos infectados y 44 fallecidos. Con las últimas cifras, ascendía a 9.025.257 la cantidad total de infectados desde el inicio del brote en la Argentina y a 127.904 el acumulado de muertes. Según consigna la cartera sanitaria, 8.835.483 personas ya se habían recuperado de la enfermedad, mientras que otras 61.870 se encontraban con la enfermedad en curso. Un total de 603 pacientes con Covid-19 permanecían internados en UTI.