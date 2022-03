“Tendremos que escuchar a los técnicos que nos dirán cómo se comportó la mano única”

La obra de refuncionalización de Av. Italia fue aprobada en mayo del 2021, donde en el recinto el Concejo Municipal por unanimidad, aprobó el proyecto de Ordenanza que habilitaba las obras en esa avenida, entre Av. Brasil y Av. Gabriel Maggi. Cabe mencionar que dicho proyecto había sido modificado, justamente por un pedido que realizaron los comerciantes del sector, que reclamaban que se sostuviera la doble mano. El total de obra contemplaba unos 800 metros.

En ese momento, el concejal Juan Senn había sido el encargado de defender el proyecto en la sesión, aclarando que “esta ordenanza cierra un largo proceso de debate sobre el tipo de obra que se va a realizar. Teniendo en cuenta que dicho sector se potencia cada vez más como Paseo comercial a cielo abierto, estas obras lo potencian como tal.”

Por su parte, Diego Martino, Secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, en diálogo con FM Galena, confirmaba que se mantendría la doble mano, ya que era el gran pedido de los vecinos. “No se va a actuar en todas las veredas, sino que se va a avanzar sobre las esquinas en el lado oeste, para hacer dársenas hasta la línea de los autos estacionados, para de carga y descarga. No se va a poder estacionar del lado este. Así también se acorta el cruce peatonal. Se busca ordenar lo que ya existe. Va a aparecer una ciclovía sobre Bollinger, de sur a norte”.

Todo se modificó y a poco menos de un año, la grieta entre vecinos y comerciantes del lugar se profundizó y la posibilidad de un consenso parece difícil de alcanzar.

Al ser consultado por el tema, el concejal de Juntos por el Cambio, Leonardo Viotti comentó: “Estamos al tanto de los planteados de los vecinos; recordemos que aquí en el Concejo han venido vecinos exponiendo las dos posturas. Finalmente el municipio termina optando por la mano única, diciendo que iba a estar a prueba y se iba a realizar un estudio técnico en manos de la Universidad Tecnológica Nacional, que se está desarrollando para ver cómo se terminó comportando la decisión que el gobierno adoptó. Vecinos y comerciantes del lugar, (muchos de ellos que también viven en el sector), sostienen entre otras cosas que las ventas han bajado y que los problemas se persisten. Señalan que la arteria hoy se utiliza como un lugar de tránsito muy rápido, también significando peligro para quienes transitan por ahí”.

“Hasta el momento no han venido vecinos a dialogar con nosotros, pero estamos al tanto de las distintas posturas. Creo que las áreas técnicas son quiénes tienen que evaluar y tomar las decisiones junto con el intendente, que es quién finalmente deberá definir qué va a pasar, si seguirá con mano única como hasta ahora. Lo real, es que hay un grupo importante de vecinos qué opina lo contrario y el Estado debe escuchar a todos y tomar decisiones. La verdad, creo yo que con los cambios que hubo en estos últimos días en la comisiones vecinales, -de este barrio también- van a aparecer planteos diferentes y seguramente se tendrá que rediscutir, charlar y tendremos que escuchar a los técnicos que nos dirán cómo se comportó la mano única durante estos meses”, manifestó el concejal de la oposición.

“Nosotros en su momento fuimos al lugar y dialogamos con los vecinos y nos encontramos con posturas distintas, con quienes defendían una cosa y quienes consideraban mejor otra. Hicimos mucho hincapié en tratar de buscar consensos y escuchar a los técnicos con las distintas opciones que se podían dar, porque tanto de un lado como del otro había cosas a favor y cosas en contra. Finalmente el intendente decidió mano única, había muchas voces en contra de eso. Ahora corresponde ver cómo se comportó esto, evaluar técnicamente cómo funcionó todo el tránsito en este tiempo, y los otros temas como lo son la seguridad, el transporte público, las ventas para los comerciantes. Insisto, hay que escuchar todas las opiniones y en las conclusiones encontraremos tal vez la mejor respuesta para ver que hay que hacer, si sostener la mano única o volver al sistema de doble mano”, expresó Viotti.



“ESCUCHAMOS FUNDAMENTOS

DE UNOS Y OTROS”

“Quienes quieren la mano única, hacen hincapié en los problemas de tránsito del lugar, que claramente. A su vez, quienes quieren la doble mano y que también son vecinos del lugar y muchos son comerciantes (principalmente estos últimos) sostienen que al hacerlo mano única el tránsito disminuye, por lo cual las ventas también y son muchas familias que dependen de eso; además afirman que las modificaciones hechas con una sola mano no han mejorado los problemas de tránsito”, relató el edil de Juntos por el Cambio.



ESPERAR EL INFORME

PARA DECIDIR

Viotti manifestó que “como dije antes, la importancia tiene que estar en el trabajo de los equipos técnicos, con las evaluaciones técnicas, pero también teniendo en cuenta esto que los vecinos dicen entendiendo que ellos son quienes están en el día a día. Vamos a seguir encontrando las dos posturas, por lo cual el tema sigue dividido. Ahora vamos a tener el estudio de la UTN, y esta es una herramienta más que va a poder ayudar a dilucidar esta situación”.



FALTA DE DIÁLOGO

El concejal de la oposición dijo que “el diálogo siempre es importante y llegamos a este conflicto precisamente por la falta de diálogo. El municipio decidió hacer una obra sin haber hablado con todos los actores, lo mismo había pasado por ejemplo cuando decidieron hacer las tres torres de departamentos en barrio San José, sin hablar con los vecinos del lugar, las comisiones vecinales, y entonces finalmente el municipio tiene que retrotraerse en la decisión y en vez de tres torres va a hacer dos, pero esto retrasa la obra”.

“Sin diálogo, sin trabajo conjunto con los vecinos y con la instituciones, siempre nos vamos a encontrar con este tipo de problemas. Creo que esto es una enseñanza también para el Ejecutivo, que toda intervención importante que se debe realizar en cada rincón de la ciudad se debe hacer de la mano con los vecinos, escuchándolos”, concluyó.