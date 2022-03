Julierac Pinasco cuestionó las retenciones al campo

"No podemos permitir que el Gobierno nacional siga asfixiando al interior productivo, que es el principal motor del país", dijo el diputado provincial de la CC ARI.

El diputado provincial Sebastián Julierac Pinasco presentó el viernes un proyecto en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe mediante el cual manifiesta el total rechazo al Decreto PEN 131/2022 que dispone el aumento de retenciones a las exportaciones de harina y al aceite de soja del 31 al 33 por ciento. Desde la Coalición Cívica ARI, la presidente del partido en la provincia, Lucila Lehmann, destacó que "estas medidas atentan contra el crecimiento y el desarrollo del sector agropecuario, menguando así la producción, que lleva en definitiva el resultado contrario al objetivo pretendido por el Gobierno nacional".

Además, en el marco de las medidas impulsadas por el oficialismo, los partidos opositores de Santa Fe (Creo, Coalición Cívica, PDP, PRO y UCR) coincidieron en la firma de un documento conjunto para rechazar el aumento de las retenciones a las exportaciones de harina y aceites de soja, en el que indicaron que este aumento "es inconstitucional y perjudica a la producción santafesina".

Por su parte, la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de diputados también presentó un proyecto en el mismo sentido. "No podemos permitir que el Gobierno nacional siga asfixiando al interior productivo, que es el principal motor del país para dilapidar luego los recursos, perjudicando al sector que invierte y suma valor agregado a la producción", destacó Sebastián Julierac Pinasco.



AUMENTO INCONSTITUCIONAL

QUE PERJUDICA A SANTA FE

"Hace una semana, el Gobierno Nacional resolvió a través de un Decreto inconstitucional- un nuevo aumento en las retenciones a los productos derivados de la Soja. Una vez más, bajo el falso argumento de "cuidar la mesa de los argentinos" -la cual viene siendo sistemáticamente agredida por medidas inflacionarias adoptadas por este gobierno-, el Estado avanza de manera arbitraria sobre los sectores más dinámicos de la economía, con una determinación que va a afectar directamente a nuestra Provincia y sus productores", sostiene el documento firmado por Mariano Roca (CREO), Gabriel Real (PDP), Cristian Cunha (PRO), Lucila Lehmann (CC Ari) y Carlos Fascendini (UCR).

"Santa Fe, pese a representar el 9% del PBI argentino, aporta el 23% de las exportaciones de nuestro país, participación que crece a más del doble en las exportaciones argentinas del complejo soja. Tiene más de 11.000 productores de soja y representa casi el 80% de la industria procesadora de aceites y harinas de soja argentina, generando alrededor de 20.000 puestos de trabajo", agrega el documento.

Asimismo, advierte que "en 2021, 60 de cada 100 dólares de exportaciones producidas en Santa Fe fueron harina, pellets y aceite de soja, esto implica que será la provincia que más sufrirá la detracción de recursos desde el gobierno central por este incremento de retenciones, sufrimiento que impactará especialmente en los productores y la industria santafesina".

"Perjuicio que se produce sin garantía alguna de que dichos recursos sean aplicados para contener el precio interno del trigo, dado que lo que se plantea como herramienta para tal fin no es otra cosa que subsidios manejados con discrecionalidad desde el gobierno nacional", consigna.

En este contexto, los partidos opositores de Santa Fe señalan que "una vez más el único plan de gobierno frente al déficit creciente -que no está dispuesto a reconsiderar- es seguir extrayendo recursos del interior productivo del país para concentrarlos en el conurbano bonaerense y provincias deficitarias, a través del aumento de una presión fiscal ya de por si insostenible".

"Frente a esto manifestamos nuestro rechazo, con la convicción de que un país en serio, que garantice calidad de vida a todos sus habitantes, solo puede construirse con el crecimiento de la economía impulsado por la producción, el trabajo, la exportación que permita el ingreso de divisas, y un mercado interno potente con capacidad de acceder a bienes y servicios que hoy les son negados a nuestros conciudadanos", enfatiza.

Finalmente, señala que "ante este cuadro de situación, sumada la inacción del gobierno provincial, instamos a recuperar la racionalidad, dar marcha atrás con esta medida que solo agravará todos los problemas que tenemos, y comenzar a transitar la senda del diálogo, a fin de construir una política agroindustrial previsible que nos permita seguir siendo una potencia alimenticia a nivel mundial".