No te vayas campeón

La Doce se queda para cerrar la noche, todavía está la resaca para ese temible ciempiés que presume de ser la hinchada más poderosa de nuestro fútbol, por aquella épica victoria de su equipo en el Monumental la semana pasada, cuando además como anfitriones, se ligaron la yapa de una actuación del seleccionado mayor que a juzgar por los últimos 20’, fue de lo más exquisitos de estas eliminatorias.

Constatar que La Bombonera no solo late, sino que también tiembla, es una experiencia fascinante que no depende del grado de sugestión de cada espectador, sino del vértigo ya que tal movimiento es literal y sustenta, entre otros aspectos, una leyenda de mentas.

Lo del partido ya es anecdótico, en todo caso sucedió lo que la historia y su rigor marcan; la goleada de los albicelestes sobre la Vinotinto no reíste análisis, de modo, que los altos decibeles emotivos que se alcanzaron cuando el árbitro peruano Kevin Ortega, canceló la disputa, esa fiesta que se desató con generosa espontaneidad por parte de los hinchas argentinos, tenía otra lectura, procedía de otras raíces.

Hay que remontarse a los tiempos de Marcelo Bielsa que logró en la previa del mundial disputado en Corea y Japón una conectividad inédita con la gente, ese proceso halagado por todo el mundo del fútbol, alcanzó notas muy destacadas por la nobleza de los recursos que desplegaba en lo colectivo y los esfuerzos que aquellos futbolistas entregaban, como una devolución a las formas y a la coherencia de un entrenador único e irrepetible. Pues bien, muchos años más tarde y con una ristra de frustraciones, vuelvo a localizar ese fenómeno, para muchos inexplicable y para otros, lógico desde el punto de vista conceptual.

Ese cabildo abierto a orillas del Riachuelo, terminó de llenarles el equipaje a toda esta camada de nuevos ídolos, al menos para las generaciones tempranas, es llamativo observar que el aforo de los estadios donde ha jugado Argentina en los últimos tiempos, Córdoba, San Juan, River y el último viernes en Boca, son copados por jóvenes que han logrado espejarse más que en el talento, en las formas de entregarse por esta causa nacional, en los De Paul, Paredes, Dibu Martínez, Nico González, Lautaro Martínez, Joaquín Correa y otros con los que el cuerpo técnico ha matizado esta gestión, en la que ya fueron convocado más de 50 jugadores; esa mochila imaginaria a la que aludíamos, ya no cargará con culpas ni con remordimientos, solo tiene el afecto y fervor de todos los hinchas de este país, que al menos por un rato, fueron felices, sí, por 11 tipos corriendo detrás de una pelota.



PALMAS AZULES PARA EL OTRO ROSARINO



Aunque siempre fue un fuera de serie y defendió las camisetas de los mejores clubes del mundo, Ángel Di María fue resistido por parte del público durante buena parte de su presencia en la selección argentina. Sin embargo, todo cambió tras la Copa América de Brasil 2021. Fideo, autor del gol de la victoria en la final ante la Verdeamarela, hoy es uno de los jugadores más queridos por el público y suele ser ovacionado tras cada intervención. Una vez finalizado el duelo ante Venezuela en La Bombonera (3-0, con un exquisito tanto del rosarino picándola ante la salida del arquero Wuilker Faríñez), el zurdo utilizó su cuenta en la red social Instagram para publicar un sentido posteo en el que puso en duda su presencia en el combinado nacional tras el Mundial de Qatar 2022. Tras el partido con la Vinotinto, la agenda del combinado nacional no marca otro encuentro en el país hasta después de la Copa del Mundo. Los partidos confirmados hasta el momento son el del próximo martes ante Ecuador, por la última fecha de las Eliminatorias, y la final contra Italia.

De esta manera, Di María se mostró en una sintonía similar a la de Lionel Messi, quien esbozó que “después del mundial me voy a plantear muchas cosas, nos vaya bien, mal, ojalá de la mejor manera. Pero seguramente, después del Mundial, van a cambiar muchas cosas”.

“Ahora sí, felicitar a todo el equipo por el terrible partido que se hizo. Un partido perfecto de todos. A seguir creciendo y soñando juntos. ¡Vamos Argentina!”, cerró el hombre del Paris Saint Germain junto a los emojis de un corazón, una pelota y la bandera nacional.

En las firmas a este posteo, además de las reacciones de sus compañeros Leandro Paredes o Papu Gómez, se destaca el de su esposa, Jorgelina Cardoso: “Tu historia, tu carrera, tus logros, todo es absolutamente maravilloso y por supuesto más que merecido. Te amo hasta donde nadie llega”.

Ángel, de 34 años, con la camiseta de Argentina fue campeón Mundial Sub 20 en 2007, al año siguiente se quedó con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y ganó la Copa América en 2021, en ambas finales, anotó los goles que merecieron tales consagraciones.

Su debut con la Mayor fue el 6 de septiembre de 2008, en la igualdad 1 a 1 ante Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas. En total defendió la camiseta albiceleste en 120 oportunidades, en los que marcó 24 goles y brindó 23 asistencias.

El futuro individual proyecta una estela de suspenso sobre los líderes naturales de este plantel; aspirar a otros bises después de Qatar, es tan legítimo como egoísta, es probable que los hinchas argentinos se hayan conectado tarde con estos colosos, no va en esta nota la intención de remover aquellos cuestionamientos lacerantes, solo sirve disfrutarlos ahora y llenarnos los ojos de su magia.

Claro que a mí también me dio ganas de cantar “no, no te vayas campeón, yo quiero verte otra vez” ….

¿Quien no?