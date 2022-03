Un sector del oficialismo llama a "desdramatizar las diferencias"

Mientras que la posibilidad de un acuerdo o acercamiento entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner parece lejana, un sector del Frente de Todos pide "desdramatizar las diferencias" y advierte que "es unidad o Macri de vuelta".

"Cuando se cuente que estuvimos casi al borde de una guerra mundial, si se escribe que la dirigencia del Frente de Todos estuvo disputándose en cuestiones internas, bueno, la verdad es que nos van a cagar a palos todos", enfatizó el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional e integrante de la mesa chica del Presidente puntualizó: "Es unidad o Macri de vuelta. Tenemos la responsabilidad de conducir al conjunto, no nos van a perdonar que no estemos a la altura".

Para Katopodis, el Frente de Todos fue "la solución que encontró la gente para terminar con [el gobierno de Mauricio] Macri en 2019", lo que definió como "un momento muy difícil de la vida cotidiana de muchos argentinos".

"Nuestro acuerdo con la sociedad fue y es por vía del Frente de Todos, y el dato es que no es una hipótesis que Macri quiera volver. Está ahí. El macrismo ve la oportunidad de volver, porque ve que el Frente de Todos se puede romper", alertó.

En ese punto, el ministro nacional reiteró que la coalición de gobierno nació como una alternativa al macrismo, y consideró que "sería muy irresponsable de parte de todos sus dirigentes dejar a la gente en manos de esa derecha que se pasea por todos los canales de televisión diciendo que quiere volver".

"Me parece muy importante volver a centrar la discusión.

Nuestra ruptura es con quienes vendieron el país y quieren volver a gobernar para hacer lo mismo, pero más rápido", alertó.

En sintonía, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz llamó a "desdramatizar las diferencias" en el frente oficialista, y destacó que "el verdadero enemigo que es el macrismo".

"Tenemos diferencias que ya fueron tratadas en el Congreso, pero para adelante tenemos que tener la capacidad de ponernos de acuerdo hacia adentro del Frente", señaló Tolosa Paz en declaraciones a la prensa.

Por último, afirmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "abre una ventana de cuatro años y medio para la Argentina", en cuyo periodo "no tendrá que destinar un solo dólar para el pago de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri". (NA)