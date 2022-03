La deuda externa asciende a US$ 266.740 millones

La deuda externa bruta se ubicó en US$ 266.740 millones al término de 2021, por debajo de los US$ 271.505 millones de 2020, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Además, el stock de deuda externa bruta de US$ 266.740 millones significó una merma de US$ 2.229 millones respecto al tercer trimestre del año pasado.El 97% de la deuda externa a valor nominal está nominada en moneda extranjera. De ese total, la mayor proporción, el 66%, se encuentra nominada en dólares. Toda esta información forma parte de la Balanza de Pagos, un informe que trimestralmente presenta el INDEC y que reúne todos los movimientos de mercancías, bienes y servicios con el exterior.El INDEC estimó también que el dinero o inversiones que los argentinos tienen en el exterior o en otras divisas que no sea el peso, ascendía a US$ 417.507 millones al cierre del año pasado, por encima de los US$ 400.225 millones de 2020.