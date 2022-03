Biden definió a Putin como un “carnicero” y dice que “no puede seguir en el poder”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cargó duramente ayer contra su par ruso, Vladimir Putin, al que calificó como "un dictador que trata de construir y un imperio", mientras juzgó que "no puede permanecer en el poder", durante un discurso pronunciado en el Palacio Real de Varsovia, en Polonia, en el que también le advirtió al Kremlin que "no se mueva una pulgada" en territorio de la OTAN.

Se trató de una alocución ante unas mil personas, como corolario de su gira europea para pactar con los aliados del continente una respuesta más rotunda al desafío de Putin cuando se cumple un mes de guerra en Ucrania.

Biden esperó el último momento de su discurso para asegurar que Putin, al que había llamado más temprano "carnicero" en un encuentro poco antes con refugiados ucranianos, "no puede permanecer en el poder". es un "cínico".

Tras participar en Bruselas en tres cumbres, de la OTAN, el G-7 y la UE, Biden erigió a Polonia como el aliado más representativo del grupo de países del Este, que piden una estrategia más agresiva contra el Kremlin.

En un discurso lleno de referencias históricas de la época de la URSS y a la lucha por la libertad como la "tarea" de esta generación, Biden defendió la efectividad de las sanciones "rápidas y severas" que aplicaron los países para detener a Moscú y ponderó que han "reducido el rublo a escombros".

"La economía rusa pronto ni siquiera estará en las 20 principales del mundo", sostuvo el mandatario norteamericano, que además le lanzó una advertencia a Moscú: "No piensen siquiera en moverse una sola pulgada en territorio de la OTAN", al prometer como respuesta "todo el poder colectivo" de la alianza.

Biden habló y se tomó selfies con refugiados ucranianos en el estadio y se entrevistó con miembros de organizaciones que participan en la respuesta humanitaria. Polonia ha recibido 2,2 millones de los 3,7 millones de refugiados que han salido del país, según los últimos datos de la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur, actualizados este viernes.

Horas antes, había reafirmado al presidente polaco, Andrzej Duda, el "compromiso sagrado" de Washington con el artículo 5 de la OTAN, el que obliga a socorrer a un Estado miembro si es atacado. Ambos países pertenecen a la Alianza Atlántica.

Biden, en palabras reproducidas por el sitio del diario español El País, apeló a la línea argumental de que guerra en Ucrania forma parte de una batalla permanente mayor "entre democracia y autocracia, entre libertad y represión".

"La valiente resistencia ucrania es un frente en una pelea más amplia por los principios democráticos básicos que unen a todos los pueblos libres [...] Cada generación ha tenido que derrotar a los enemigos mortales de la democracia. Estamos involucrados de nuevo en una gran batalla por la libertad", destacó.

A su vez, Biden advirtió: "No se ganará en días, ni siquiera en meses. Tenemos que prepararnos para una larga batalla por delante".

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, alertó ante el Foro de Doha que "la intimidación con armas nucleares (por parte de Rusia) es una amenaza para todo el planeta" e instó a reformar las instituciones internacionales para evitar invasiones como la iniciada hace más de un mes contra su país. En su mensaje, el mandatario también pidió a Qatar que aumente su producción de gas natural y petróleo para contrarrestar lo que calificó como un "chantaje" por parte del Kremlin, que busca a través de su producción de hidrocarburos contraatacar a las potencias occidentales que le imponen sanciones.



SIGUE LA GUERRA

La ciudad de Lviv, en el oeste de Ucrania y relativamente libre de los combates hasta ahora, sufrió dos ataques rusos que dejaron al menos cinco heridos, dijo el gobernador de la región, Maxime Kozytsky, en Telegram.

Asimismo, las tropas rusas han disparado contra una instalación de investigación nuclear en el Instituto de Física y Tecnología de la ciudad de Járkov, según ha informado el parlamento ucranio este sábado. “Actualmente, es imposible estimar la extensión del daño debido a que las hostilidades continúan en el área de la instalación nuclear”, ha dicho la Inspección Estatal de Regulación Nuclear.

Casi 1.100 civiles ucranianos murieron y 1.754 resultaron heridos desde la invasión rusa a Ucrania, informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La ONU apunta que las cifras reales "son considerablemente más altas, especialmente en el territorio controlado por el Gobierno y especialmente en los últimos días", debido a que falta información de algunos lugares donde se han producido intensas hostilidades y muchos detalles de las bajas "aún están pendientes de corroboración".

Casi 3,8 millones de personas huyeron de Ucrania desde la invasión rusa el 24 de febrero, pero el número de llegadas se redujo considerablemente en la última semana, según el recuento de la ONU publicado este sábado. En total, más de 10 millones de personas, es decir más de una cuarta parte de la población, tuvo que abandonar su hogar. La ONU estima que hay casi 6,5 millones de desplazados internos en Ucrania.

En tanto, el Gobierno ucraniano informó sobre el establecimiento de diez corredores humanitarios para evacuar a la población civil de las ciudades más afectadas por los ataques rusos. "Se acordaron diez corredores humanitarios", dijo la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereschuk, en un mensaje de vídeo.