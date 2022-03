"No hay peor violación que condenar a inocentes"

A partir de las 18.30 de la jornada de ayer, convocada por la agrupación Verdad y Justicia Rafaela, se realizó en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad, un acto donde bajo la consigna "igualdad ante la ley, sin importar el sexo ni la ideología", se realizó un debate público con destacados panelistas y una posterior marcha a pie hasta los Tribunales de Rafaela, donde los participantes reclamaron especialmente por "las víctimas de falsas denuncias de género", con un pedido especial a las autoridades y al Poder Judicial en particular; es decir por una Justicia imparcial y sin tintes ideológicos ni de género.

En el evento donde participaron una buena cantidad de rafaelinos, hicieron uso de la palabra Alicia Riberi en representación de Verdad y Justicia Rafaela; el Dr. Marcos Barceló, abogado penalista de Santa Fe; el exdiputado de San Juan, Dr. Eduardo Cáceres, impulsor del proyecto Ley Alejo; y Leonel Oroño, hermano de Alejo Oroño.



"LEY ALEJO"

Cabe recordar que la llamada "Ley Alejo" se refiere al caso de Alejo Oroño, un joven de Hurlingham (Buenos Aires) que fue asesinado en febrero de 2021 de una puñalada en el corazón por su expareja.

Por ser hombre, le daba vergüenza denunciarla y cuando se animó a hacerlo, en la comisaría no se la tomaron por ser varón. A partir de su caso, se redactó el proyecto que lleva su nombre, con la finalidad de igualar la protección de la Justicia del hombre y la mujer, entendiendo que la violencia no tiene género.

Lo dicho resume el espíritu de las banderas que expresa en cada acto Verdad y Justicia Rafaela.



ACTO EN LA PLAZA

Un pasaje muy emotivo del acto fue cuando hizo uso de la palabra la rafaelina Alicia Riberi, quien expresó acerca de su situación: "tengo un hijo preso por una falsa denuncia, como 30 familias que me acompañan de Rafaela, y nunca pensé que me iba a tocar estar acá, después de 38 años de trayectoria docente y siendo denunciada yo por la Justicia", comenzó.

"Nosotros -continuó- no vinimos acá a pedir una falsa libertad, venimos a pedir una Justicia genuina, que no sea ideologizada, que escuche, que lea las pruebas de los abogados defensores. Nosotros queremos eso, Justicia para nuestros familiares [...] Es muy triste ver a una persona encerrada cuando es inocente", enfatizó.

En otra de los testimonios, Leonel Oroño, hermano de Alejo Oroño quien inspiró la "Ley Alejo", dijo: "la pelea se tiene que seguir dando, les pido que no bajen los brazos, que sigan adelante por el familiar o amigo que tienen [con este problema]. Si sufren esta violencia busquen la manera de denunciarla, mi hermano no pudo, pero cualquiera de ustedes que la sufra es bueno que pueda hacerlo. Y al amigo que esté pasando por esto apóyenlo porque el día de mañana a lo mejor no está y lo van a extrañar mucho, como yo lo extraño a mi hermano. Sigan apoyando esta ley", finalizó.



FRENTE A

TRIBUNALES

Cuando la marcha llegó a los Tribunales de Rafaela, hizo uso de la palabra en la vereda sobre calle Alvear, el exdiputado de San Juan, Dr. Eduardo Cáceres, impulsor del proyecto Ley Alejo, quien expresó duras reflexiones.

Comenzó la arenga por la toma de conciencia del problema diciendo que, "jueces y fiscales, acá está el pueblo de Rafaela pidiendo igualdad, están violando la ley, están mandando gente inocente a la cárcel. Ustedes están obligados a hacer su tarea, la de analizar cada caso no mirando la condición sino cada conducta en particular [...] El feminismo no les va a salvar la vida, pues lo único que están haciendo es dejar huellas digitales en esos expedientes, donde la igualdad se los va a llevar puestos".

Agregó: "Señores jueces y fiscales, no hay peor crimen, no hay peor violación que condenar a inocentes. Acá estamos y vamos a seguir viniendo cada vez que ustedes le quiten el estado de inocencia o la libertad a una persona sin pruebas. Las falsas denuncias existen porque ustedes las avalan, y se vuelven cómplices", remató el exdiputado Cáceres en un fuerte mensaje.