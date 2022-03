Domingo de Liga Rafaelina de Fútbol con Quilmes-Sportivo como destacado

Los torneos masculinos de Liga Rafaelina de Fútbol en Primera A y B le darán continuidad este domingo a la primera fecha, que en ambos grupos ya tiene algunos partidos jugados.



Por la Primera A, se medirán en el estadio Agustín Giuliani Argentino Quilmes y Sportivo Norte, en una nueva edición del ‘clásico de las vías’. El operativo policial tendrá a 80 efectivos abocados a la seguridad del encuentro.



También habrá acción en el Sur de la ciudad con Ben Hur recibiendo a Argentino de Vila.



Por su parte, Peñarol irá a Ramona para visitar al ‘Depor’.



También jugarán Deportivo Aldao ante Deportivo Tacural y Florida de Clucellas con Bochófilo Bochazo.



La fecha seguirá el lunes y se deberá esperar lo que sucederá con el suspendido del miércoles pasado entre Talleres de María Juana y Unión de Sunchales, donde igualaban 1 a 1 en 25m ST, y la tormenta eléctrica obligó a suspender el cotejo.



Hay que recordar que por la zona A, en el adelanto, Atlético de Rafaela superó 3-1 a domicilio a Brown de San Vicente.



Mientras que en la Primera B, también entre semana, Sportivo Santa Clara superó 2-0 como visitante a Defensores de Frontera, por la zona Sur.





ASÍ ES EL PROGRAMA COMPLETO DE PARTIDOS



ZONA A



HOY: 16hs (Reserva 14.30hs): Ben Hur vs Argentino de Vila (Leandro Aragno), Deportivo Aldao vs Deportivo Tacural (Guillermo Tartaglia), Deportivo Ramona vs Peñarol (Mauro Cardozo).



ZONA B



HOY: 16.00hs (Reserva 14.30hs) Argentino Quilmes vs Sportivo Norte (Ángelo Trucco), Florida de Clucellas vs Bochófilo Bochazo (Ariel Gorlino). Miércoles 30/03: 20.30hs (reserva 19hs) Libertad de Sunchales vs Atlético María Juana (Darío Suárez).



Interzonal: Lunes 28/03: 20.30hs (reserva 19hs): 9 de Julio vs Ferrocarril del Estado (Darío Suárez).



PRIMERA B



ZONA NORTE



HOY: 16.00hs (reserva 14.30hs): Tiro Federal de Moisés Ville vs Independiente de Ataliva (Juan González), Deportivo Bella Italia vs Argentino de Humberto (Guillermo Vacarone), Moreno de Lehmann vs Belgrano de San Antonio (José Domínguez), San Isidro de Egusquiza vs Sportivo Roca (Claudio González). Libre: Independiente San Cristóbal.



ZONA SUR



HOY: 16.00hs (reserva 14.30hs): Deportivo Susana vs Atlético Esmeralda (Sebastián Garetto), San Martín de Angélica vs Zenón Pereyra (Sergio Romero), Libertad de Estación Clucellas vs Juventud Unida de Villa San José (Gustavo Franco), Deportivo Josefina vs La Hidráulica (Rodrigo Pérez).