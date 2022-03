Aerolíneas, barril sin fondo

En la última década, Aerolíneas Argentinas recibió subsidios de los habitantes del país que pagan sus impuestos por la friolera de 5.346 millones de dólares, pese a tratarse de un servicio que lejos está de beneficiar a todos. En un debate abierto y general, podrá argumentarse que está bien ayudar a sostenerse a la aerolínea de bandera por su rol estratégico en materia de conectividad al interior del país. Sin embargo, cabe preguntarse si está bien destinar tantísimos fondos públicos para costear salarios que en algunos casos rondan los 500 mil pesos mientras más del 40 por ciento de la población vive sumergida en la pobreza o la indigencia.La discusión en torno a Aerolíneas tuvo esta semana un nuevo capítulo cuando el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, y el titular de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, protagonizaron un tenso cruce en torno al rol de la empresa y su situación financiera. En este marco, el ex presidente Mauricio Macri en sus recientes apariciones mediáticas instaló el tema del déficit de la línea aérea de bandera y su opinión respecto a la privatización.Ritondo también se mostró crítico al manifestar que el kirchnerismo hizo de Aerolíneas un club privado de negocios entre sindicalistas, militancia y empresas proveedoras, lo que definió como una fiesta obscena que le cuesta a los argentinos dos millones de dólares por día.La respuesta de Ceriani se basó en la defensa de la gestión pública de la compañía a la vez que acusó a ex funcionarios de Cambiemos de haber comercializado las rutas de las low cost y haber negociado con bancos privados a través del programa de millas.Aerolíneas Argentinas fue privatizada en 1990 durante la gestión del presidente peronista, Carlos Menem, que buscó achicar el déficit del Estado con una ola de privatizaciones de empresas públicas y fue reestatizada en 2008, también durante un gobierno del peronismo.La empresa es deficitaria y además siempre fue un trofeo de la política y en parte de los gremios internos que han adquirido poder con el paso de los años. Un repaso por las transferencias realizadas a la empresa en la última década permite dimensionar cuánto esfuerzo de los argentinos se destina a mantener su déficit operativo.En 2021, los fondos públicos que ingresaron a la cuenta de Aerolíneas fueron US$ 669 millones. El dato surge del portal oficial Presupuesto Abierto, que muestra el costo anual de los principales programas del Estado. En 2020, un año en el que las operaciones se redujeron casi en su totalidad a vuelos sanitarios para traer vacunas del exterior, el gasto fue de US$ 638 millones.Durante el gobierno de Macri, los aportes a la empresa aerocomercial ascendieron a US$ 419 millones en 2019, a US$ 284 millones en 2018, a US$ 181 millones en 2017 y a US$ 304 millones en 2016. Es decir que totaliza transferencias por US$ 1.259 millones en un período de cuatro años.En la segunda gestión de Cristina Kirchner como presidenta se dieron los récords de aportes de capital por parte del Estado a Aerolíneas. En el 2015 los subsidios sumaron US$ 619 millones, en 2014 US$ 553 millones, en 2013 US$ 704 millones y en 2012 US$ 904 millones, la cifra más alta en un año. Totaliza US$ 2.780 millones, más del doble que el macrismo en igual cantidad de tiempo. Y en los seis años de gobierno peronista-kirchnerista de la última década, el déficit de Aerolíneas cubierto por los impuestos de los argentinos fue de US$ 4.087 millones.El déficit de la aerolínea nacional obedece, según especialistas, a una estructura grande y costosa, a la baja productividad del personal y los aviones, y finalmente a tarifas insuficientes. En este caso también se requiere una concertación para definir entre todos qué hacer con la empresa.